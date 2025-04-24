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Milan, İtalya Kupası Yarı Finalinde Inter'i Mağlup Ederek Finale Yükseldi

Milan, İtalya Kupası Yarı Finalinde Inter'i Mağlup Ederek Finale Yükseldi
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İtalya Kupası yarı final ikinci maçında Milan, Inter'i 3-0 yenerek finale yükseldi. İlk maçta 1-1 berabere kalan Milan ve Inter arasındaki rövanşta Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter'i eleyerek finale adını yazdırdı.

İtalya Kupası yarı final ikinci maçında Milan, Inter'i 3-0 yenerek, finale yükseldi.

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle deplasmanda Milan ile 1-1 berabere kalmıştı.

Kupada 1-1'in rövanşında Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçta, Milan'ın gollerini 36. ve 49. dakikada Luka Jovic ile 85. dakikada Tijjani Reijnders'dan geldi.

Bu sonuca göre, Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, yarı final rövanş maçında Milan'a elendi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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