Mertens ve Oliveira maç biter bitmez yıldız futbolcunun yanına koştu! Ortaya çıkan tablo taraftarı mest etti

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı en önemli isimlerden olan Juan Mata, Fatih Karagümrük karşısında ilk golünü attı. Sarı-kırmızılılarda maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte Oliveira ve Mertens başta olmak üzere takım arkadaşları deneyimli futbolcuyu tebrik etti. Sahanın ortasında yumak oluşturan futbolcuların görüntüsü Galatasaray taraftarının büyük beğenisini kazandı.