Mertens ve Oliveira maç biter bitmez yıldız futbolcunun yanına koştu! Ortaya çıkan tablo taraftarı mest etti
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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı en önemli isimlerden olan Juan Mata, Fatih Karagümrük karşısında ilk golünü attı. Sarı-kırmızılılarda maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte Oliveira ve Mertens başta olmak üzere takım arkadaşları deneyimli futbolcuyu tebrik etti. Sahanın ortasında yumak oluşturan futbolcuların görüntüsü Galatasaray taraftarının büyük beğenisini kazandı.
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıarda Juan Mata bu sezon ilk kez ağları sarstı.
MATA SİFTAH YAPTI
Karşılaşmanın 75. dakikasında Mertens'in yerine oyuna giren Juan Mata, sarı-kırmızılıların 2. golüne 85. dakikada imza attı. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte ise takım arkadaşları deneyimli futbolcunun yanına koştu.
EMRE'DEN 2149 GÜN SONRA GOL
Öte yandan Galatasaray'ın karşılaşmada ilk golünü atan Emre Taşdemir, 2149 gün sonra Süper Lig'de ağları sarsma başarısı gösterdi.