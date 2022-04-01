Merrell Alanya Ultra Trail heyecanı yarın yaşanacak

ALANYA, ANTALYA (AA) - Alanya'nın ev sahipliği yapacağı Merrell Alanya Ultra Trail, yarın gerçekleştirilecek.

Organizasyon öncesi düzenlenen basın toplantısına Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nazif Emre Kıldırgıcı, Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı ve Aytemiz Alanya spor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Argeus Travel & Events Sahibi Aydın Ayhan Güney, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Güngörmüş, Merrell Türkiye ve Olgar Genel Müdürü Barış Andırınlı, Merrell OneTrail kaptanı Özgür Tetik ile yarış direktörü Ahmet Arslan katıldı.

Nazif Emre Kıldırgıcı, organizasyonun bu yıl beşincisini gerçekleştireceklerini belirterek, "Doğa, tarih, deniz eşliğindeki yarış 4 etapta yapılacak. Alanya'da birçok organizasyon gerçekleştiriliyor. Farklı bir organizasyon. Doğanın, tarihin ve denizin aynı anda olduğu bir yarış yapılıyor. Bu birçok şeyin şehrimizde olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Hasan Çavuşoğlu, Alanya'da turizmin yanı sıra tarım, inşaat ve sporun yoğun olduğunu belirterek, "Alanya spor, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da en çok konuşulan kulüpler arasında yer alıyor. Ben bugün Türkiye Atletizm Federasyonu adına buradayım. Organizasyonun beşincisini yapacağız. Bütün spor organizasyonlarına elimizden geldiğince destek vereceğiz. Gençlerin her zaman önlerini açmak istiyoruz. Yarışın da kusursuz şekilde yapılacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Aydın Ayhan Güney ise katılımın çok iyi olduğuna dikkati çekerek, "Ülke sayısı çok fazla. Geçen sene pandemi ön plandaydı. Bu sene de Avrupa'da yaşanan sıkıntılar etkili oldu ama yarışçıların, özellikle elit sporcuların fazla olduğu bir organizasyon gerçekleştirilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tür yarışların yılda bir kez yapıldığını ve büyüme sürecinin yavaş olduğunu anlatan Güney, "Alanya bu konuda büyük potansiyele sahip. Örnek bir şehir. Altyapısı ve tecrübesine güvenerek Alanya'da bu işin çok büyüyeceğini düşündük ve dahil olduk. Ukrayna'da yaşananlara rağmen yabancı sporcu katılımı yüzde 35 civarında. Ukrayna'daki iptallere karşın iyi bir katılım var." şeklinde konuştu.

Alper Göngürmüş de Alanya'nın spor organizasyonlarında hızlı bir şekilde geliştiğini ve bunların artarak devam edeceğini dile getirdi.

Merrell Türkiye ve Olgar Genel Müdürü Barış Andırınlı, Alanya'nın spor başkenti olma yolunda ilerlediğini, bunun bir parçası olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Merrell OneTrail kaptanı Özgür Tetik de sporcuların tarih ve denizin güzelliğini göreceğini, aynı zamanda fiziksel detayların keyfini çıkaracağını aktardı.

Yarış direktörü Ahmet Arslan ise organizasyonun geldiği noktadan mutlu olduklarını belirterek, "Kendine özgü, sıradan olmayan bir yarış haline geldi. Yarışın içinde güneş var, koşu var, tarih var, doğal güzellikler var. Zorluğuyla öne çıkan bir parkur planladık. Kökü tarihe dayanıyor. Birçok bölümü eski kervan ile göç yollarından geçen zorlu ve kaliteli parkur." açıklamasında bulundu.

34 ülkeden 703 sporcu katılacak

Yörüklerin izinde, Akdeniz coğrafyasında dört mevsimi deneyimleme fırsatı sunan tek yarış özelliği taşıyan organizasyona 34 ülkeden 703 koşu katılacak.

Patika koşusu alanında katılımcılara dört farklı parkur seçeneği sunan Merrell Alanya Ultra Trail'in startı yarın İskele Meydanı'nda verilecek.

Katılımcılar 76 kilometrelik Merrell Alanya Ultra Trail, 48 kilometrelik Taurus Mountain Marathon, 28 kilometrelik Keykubat Mountain Run ve 17 kilometrelik Alaiye Short Trail yarışlarında mücadele edecek.

Sahil şeridindeki İskele Meydanı'nda yarışlara başlayacak olan sporcular, muz bahçelerini ve Toroslar'ın tarihi patikalarını geride bıraktıktan sonra Tarihi Alanya Kalesi'nin surlarını kat edecek. Bu noktada daha serin havayı ve kalenin zirvesini görecek sporcular, tekrar İskele Meydanı'na ulaşmak için mücadele edecek.

Katılımcılar ayrıca finişten hemen önce Tarihi Alanya Tersanesi'nin içinden de geçecek.