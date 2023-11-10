Merkezefendi Belediyesi Basket, Nate Mason'ı kadrosuna kattı

Merkezefendi Belediyesi Basket, sakatlığı bulunan Justin Robinson ile yollarını ayırarak Fransız ekibi Le Mans'tan Nate Mason'ı transfer etti. Mason, Minnesota Üniversitesi'nde oynadığı NCAA'de de başarılı performans sergiledi. Merkezefendi Belediyesi Basket, lider Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak.

DENİZLİ,

BASKETBOL Süper Ligi'nde sakatlığı bulunan Justin Robinson ile yollarını ayıran Merkezefendi Belediyesi Basket, Fransız ekibi Le Mans'tan guard Nate Mason'ı kadrosuna kattı. 28 yaşında,

1.88 m boyundaki Mason, Merkezefendi kadrosunda bulunan Alihan Demir ve Daniel Oturu'nun da mezun olduğu Minnesota Üniversitesi'nde NCAA'de oynadı. Kariyerinde NBA G League'in yanı sıra İsrail'de Hapoel Eilat ve Rusya'da Avtodor formalarını giyen, geçen sezonu Porto Riko Ligi'nde geçiren Mason, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden Le Mans'ta bu sezon 11.3 sayı, 3.8 asist, 2.5 ribaund ortalamaları tutturdu.

RAKİP FENERBAHÇE

Ligde bu sezon ilk galibiyetini geçen hafta evinde Aliağa Petkimspor'u yenerek alan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın lider Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak. Ülker Spor Salonu'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Denizli ekibi bu sezon 6 haftada 1 galibiyet, 5 mağlubiyet alırken, ligde çıktığı 6 maçın 5'ini kazanan Fenerbahçe dün Euroleague'de deplasmanda Partizan'a 85-84 mağlup olmuştu.