Haberler

Mardin'de "Sky Adventure" motosiklet yarışı sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Savur ilçesinde düzenlenen "Sky Adventure" motosiklet yarışında, genel klasman erkeklerde Bayram Uysal, kadınlarda Kayra Su Yazıcı birinci oldu.

Mardin'in Savur ilçesinde düzenlenen "Sky Adventure" motosiklet yarışında, genel klasman erkeklerde Bayram Uysal, kadınlarda Kayra Su Yazıcı birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği, Savur Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğinde ilçede dün başlayan Sky Adventure motosiklet yarışı tamamlandı.

İlçenin tarihi ve eşsiz coğrafyasında 3 etapta yapılan yarışmaya katılan 32 enduro sporcusu, 150 kilometrelik zorlu dağ parkurlarında zamana karşı mücadele etti.

Genel klasmanda erkeklerde Bayram Uysal birinci, Şahin Bozkaya ikinci ve Hilmi Şahin üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Kayra Su Yazıcı birinci, Berna Yazıcı ikinci, Saliha Özkan da üçüncülüğü elde etti.

Organizasyonda dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verildi.

"Yarışmayı bırakıp, oturup dağları, evleri izledik"

Geçen yıl Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Sky Adventure motosiklet yarışında da birinci olan Bayram Uysal, basın mensuplarına, ilçenin doğası, parkurları ve insanlarından çok etkilendiklerini söyledi.

Yarışmadan çok keyif aldıklarını belirten Bayram Uysal, "10 yıldır yarışıyorum fakat en keyif aldığım yarış bu oldu diyebilirim. Farklı bir atmosferdi. Hiç bitmesini istemediğim bir yarış oldu. Genel klasmanda ve kendi grubumda 2 şampiyonluk kazandım. Bunun için çok mutluyum." diye konuştu.

Kadınlarda birinci olan Kayra Su Yazıcı ise yarışmaya İstanbul'dan katıldığını ve 13 yıldır enduro sporcusu olduğunu belirterek, yağışlardan dolayı parkurların biraz zorlaştığını ancak yine de birinci olmayı başardığını kaydetti.

İlk defa Mardin'e geldiğini dile getiren Kayra Su Yazıcı, şunları söyledi:

"İlk defa tarihin kokusunu bu kadar iyi aldığımız bir yerde bulundum. Çok güzeldi. Benim için sadece bir yarış olmadı. Bugün ben start alırken inanılmaz bir yağmur başladı. Yerler sabun gibiydi, kaygandı. Çok düştük ama çok eğlenceliydi. Birinci oldum, çok mutluyum. Bunun hayalini kuruyordum. Şimdi hedefim, dünya çapında yarışmak."

Şahin Bozkaya da genel klasmanda ikinci, kendi klasmanında da birinci olduğunu ifade etti.

Tarihi bir ilçede, çok farklı bir atmosferde yarıştıklarına işaret eden Şahin Bozkaya, "Bir ara yarışmayı bırakıp, oturup dağları, evleri izledik. Doğa ile iç içeyiz. Çok etkilendim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı devam ediyor

Savaş endişesi radarda! Uçaklar peş peşe o bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina'nın annesinin sözleri yürek parçaladı

Kızının cenazesini teslim alan annenin sözleri iç burktu
Jeoloji mühendisini öldüren depo müdürü: Eşçinsel ilişkiye zorladı

Mühendisi öldüren depo müdüründen olay savunma: İlişkiye zorladı
Türkiye'de eleştirilerin hedefinde olan Farioli, Portekiz'de tarih yazdı

Türkiye'de burun kıvrılan o adam Avrupa'da tarih yazdı

İki büyük telefon markası tek çatı altında toplandı

Türkiye'de çok satan 2 telefon markası birleşti
Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina'nın annesinin sözleri yürek parçaladı

Kızının cenazesini teslim alan annenin sözleri iç burktu
Barış Göktürk'ten dikkat çeken itiraf: Bana ittifak teklif etti

F.Bahçe başkan adayından bomba itiraf: Arayıp ittifak teklif etti
Lionel Messi, 3-0 öne geçtiği maçta kabusu yaşadı

3-0 öne geçtikleri maçın skoru inanılmaz