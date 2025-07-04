Mardin 1969 Spor İki Yeni Oyuncu ile Kadrosunu Güçlendirdi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, stoper Yalçın Kılınç ve orta saha oyuncusu Abdullah Aydın ile anlaşma sağladı. Kılınç ile 1, Aydın ile ise 2 yıllık sözleşme imzalandı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, stoper Yalçın Kılınç ile orta saha oyuncusu Abdullah Aydın'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Kılınç ile 1 yıllık, 24 yaşındaki Aydın ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Oyuncularımıza yeni sezonda başarılar diliyor, yapılan anlaşmanın kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Spor