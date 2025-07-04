Mardin 1969 Spor İki Yeni Oyuncu ile Kadrosunu Güçlendirdi

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, stoper Yalçın Kılınç ve orta saha oyuncusu Abdullah Aydın ile anlaşma sağladı. Kılınç ile 1, Aydın ile ise 2 yıllık sözleşme imzalandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, stoper Yalçın Kılınç ile orta saha oyuncusu Abdullah Aydın'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Kılınç ile 1 yıllık, 24 yaşındaki Aydın ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncularımıza yeni sezonda başarılar diliyor, yapılan anlaşmanın kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Spor
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