Lider PSG, Olimpik Marsilya'yı 2-1 yendi - Haberler

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Lider PSG, Olimpik Marsilya'yı 2-1 yendi

AA - Yusuf Özcan - Spor
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Lider PSG, Olimpik Marsilya'yı 2-1 yendi

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG) evinde Olimpik Marsilya'yı 2-1 yenerek, şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (Psg) evinde Olimpik Marsilya'yı 2-1 yenerek, şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Ligin 32. hafta mücadelesinde, lider Psg, en yakın takipçisi Marsilya'yı ağırladı.

Ev sahibi ekip, yıldız futbolcu Neymar'ın 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Duje Caleta-Car 31. dakikada skorda eşitliği sağladı: 1-1. Kylian Mbappe, 45+5. dakikada penaltıyı gole çevirerek Psg'yi öne geçirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı.

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 45 dakika sahada kaldı.

Sahadan 2-1 üstünlükle ayrılan Psg, sezonun bitmesine 6 hafta kala şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Puanını 74'e yükselten PSG ile Marsilya arasındaki puan farkı 15'e yükseldi. Marsilya 59 puanla ikinci sırada yer alıyor.

AA / Yusuf Özcan - Spor

Paris Saint Germain, Olimpik Marsilya, Marsilya, PSG, Spor, Haberler

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