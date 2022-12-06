Beşiktaş'ta aranan kan bulundu! Yeni transfer, Premier Lig'den geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Leicester City'de forma giyen Nampalys Mendy'i gündemine aldı. Kara Kartal, İngiliz ekibi ile kontratı bitecek olan 30 yaşındaki Senegalli ön libero için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, Atiba Hutcihnson'ın ilerleyen yaşı, Josef'in bu sezon beklentilerin altında kalması nedeniyle ön liberoya takviye yapmak istiyor. Ara transfer döneminde önceliğini bu pozisyona verecek olan siyah-beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi.

SON DURAK NAMPALYS MENDY

Beşiktaş, Leicester City ile kontratı bitecek olan 30 yaşındaki Senegalli ön libero için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Senegal'in Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Mendy ile yakın zamanda görüşmelere başlayacak.

DÜNYA KUPASI'NDA FORMA GİYDİ

Bu sezon Leicester City forması ile 7 resmi maçta forma sansı bulan Nampalys Mendy, Senegal Milli Takımı ile ise 2022 Dünya Kupası'nda 4 maçta görev aldı.