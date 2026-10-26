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Lakers, Doncic'in 52 sayı attığı maçta Utah Jazz'ı 132-123 yendi

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Luka Doncic'in 52 sayı, 10 asist ve 8 ribauntla oynadığı maçta Lakers, Utah Jazz'ı 132-123 yenerek 3'te 3 yaptı. Doncic, Lakers tarihinde 50 sayı, 10 asist, 5 ribaunt, 5 üçlükle ilk oyuncu olurken Adem Bona'nın 6 sayı, 13 ribauntla oynadığı maçta 76ers, Pistons'a 106-93 yenildi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Luka Doncic'in 52 sayıyla yıldızlaştığı maçta Utah Jazz'ı 132-123 yendi.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Delta Center'da Jazz'a konuk olan Lakers, Doncic'in 52 sayı, 10 asist, 8 ribaunt, 2 top çalmalık performansıyla kazanarak 3'te 3 yaptı. 18 adet üçlük atış kullanan Doncic, bunların 8'ini de sayıya çevirdi.

Doncic, Lakers tarihinde bir maçta en az 50 sayı, 10 asist, 5 ribaunt ve 5 üç sayı isabeti kaydeden ilk oyuncu oldu. Lakers'ta Doncic'in yanı sıra Austin Reaves 29 ve Collin Sexton 13 sayıyla oynadı.

Jazz'da ise Lauri Markkanen 28, Keyonte George 24 ve Jaren Jackson Jr 20 sayı kaydetti.

Adem Bona'dan 6 sayı, 13 ribaunt

Detroit Pistons, milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 106-93 mağlup etti.

Pistons, Xfinity Mobile Arena'da konuk olduğu 76ers'ı Cade Cunningham'ın 26 sayı, 8 ribaunt, 8 asist ve Duncan Robinson'ın 21 sayılık performanslarıyla yenerek sezona 3'te 3 ile başladı.

Ev sahibi takımda Tyrese Maxey 29, LeBron James 18 ve Jaylen Brown 16 sayı attı. Adem Bona ise 25 dakika süre aldığı mücadeleyi 6 sayı, 13 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma ve 3 blokla tamamladı.

Kaynak: AA
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