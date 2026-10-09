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Kütahyaspor, teknik direktörlük için Ahmet Cingöz ile sezon sonuna kadar anlaştı

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Kütahyaspor, teknik direktörlük için Ahmet Cingöz ile sezon sonuna kadar anlaştı
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Kütahyaspor, teknik direktörlük görevi için Ahmet Cingöz ile anlaşarak resmi sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde Başkan Hacı Osman Altınkaya'nın katıldığı törende Cingöz, kendisini sezon sonuna kadar mavi-lacivertli ekibe bağlayan imzayı attı; yönetim başarı diledi.

Kütahyaspor, teknik direktörlük görevi için Ahmet Cingöz ile anlaşmaya vararak resmi sözleşme imzaladı.

Kütahyaspor Kulüp Başkanı Hacı Osman Altınkaya'nın katılımıyla kulüp tesislerinde düzenlenen törende, Ahmet Cingöz kendisini sezon sonuna kadar mavi-lacivertli ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninin ardından Kütahyaspor Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yeni teknik direktör Ahmet Cingöz ve teknik ekibine başarı dileklerinde bulunuldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni Teknik Direktörümüz Ahmet Cingöz ve teknik ekibine Kütahyaspor ailemize hoş geldiniz diyor, kulübümüzün hedefleri doğrultusunda birlikte nice başarılara imza atmalarını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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