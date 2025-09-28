Haberler

Kütahya Galatasaraylılar Derneği, Kahvaltı Etkinliği ile Tanıtıldı

Kütahya'da kurulan Galatasaraylılar Derneği, düzenlenen kahvaltı etkinliğiyle tanıtıldı. Dernek Başkanı Uğur Kırdar, derneğin Kütahya'daki Galatasaraylıların evi olacağını vurgulayarak, sosyal sorumluluk projeleri ile gençlere spor ve eğitim desteği sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Kütahya'da bir süre önce kurulan Kütahya Galatasaraylılar Derneği üyeleri ve aileleri düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Dernek tarafından kentteki bir restoranda düzenlenen kahvaltı programında derneğin tanıtımı yapıldı.

Kütahya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Uğur Kırdar, burada yaptığı konuşmada, derneklerinin Kütahya'daki Galatasaraylıların evi olacağını söyledi.

Derneğin, Kütahya'nın bir parçası olduğunu dile getiren Kırdar, şunları kaydetti:

"Derneğimiz yalnızca futbol sevgisi etrafında toplanmış bir topluluk değil, büyük Galatasaray ailesinin Kütahya'daki yansımasıdır. Bu aile köklerini 1905'te Galatasaray Lisesi'nin sıralarında omuz omuza vererek oluşturan Ali Sami Yen ve arkadaşlarının ürünüdür. Bu dernek artık Kütahya'daki yuvasıdır."

Kırdar, dayanışma içerisinde sosyal sorumluluk projeleri üreterek gençlere spor ve eğitim konularında destek vermeyi amaçladıklarını belirterek, "Sevinç ve hüzünlerimizi paylaşarak düzenli organizasyonlarla birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek istiyoruz." dedi.

Ekim ayında etkinlikler düzenleyeceklerini de kaydeden Kırdar, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Spor
