Kütahya'da Şampiyonluk Kutlamalarında Fenerbahçeli Taraftar Coşkuya Ortak Oldu

Kütahya'da Şampiyonluk Kutlamalarında Fenerbahçeli Taraftar Coşkuya Ortak Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunun ardından Kütahya'da kutlamalar düzenlendi. Fenerbahçe formasıyla katılan Eren Demir, Galatasaraylı taraftarların omuzlarına alınarak şampiyonluk coşkusuna ortak oldu.

- Kütahya'daki kutlamalara Fenerbahçeli taraftar da katıldı

Galatasaraylı taraftarların omuzlarına aldığı Fenerbahçe taraftarı, şampiyonluk coşkusuna ortak oldu

KÜTAHYA - Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kütahya'da binlerce taraftar, Atatürk Bulvarı ve Zafer Meydanı'nda bir araya gelerek büyük bir coşku yaşadı. Şarkılar eşliğinde meşaleler yakan ve tezahüratlar atan sarı-kırmızılı taraftarlar, araç konvoylarıyla şehri turladı.

Kutlamalarda ilginç bir an da yaşandı. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Eren Demir, Galatasaraylıların kutlamalarına Fenerbahçe formasıyla katıldı. Galatasaraylı taraftarların omuzlarına aldığı Demir, şampiyonluk coşkusuna ortak oldu.

Üniversitesi öğrencisi Eren Demir yaptığı açıklamada, "11 yıldır şampiyon olamıyoruz, kutlamaları öğrenmeye çalışıyorum" sözleriyle dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - Spor
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir

Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan açıklama var
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski ABD Başkanı Joe Biden prostat kanserine yakalandı

Eski ABD Başkanı Joe Biden'a kanser teşhisi konuldu
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti

Gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme

Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme
Felipe Melo'dan ''Fener ağlama'' paylaşımı

Melo'dan Fenerbahçelileri ve Mourinho'yu çok kızdıracak paylaşım
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki Aziz Yıldırım kanadından
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.