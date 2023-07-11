Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Seyfettin Selim ağa oldu

" Seyfettin Selim, 6 ile 8 milyon üstü bir rakamın Kırkpınar'a haram olduğunu söyledi"

"Namus ve şeref sözü vermişti"

Seyfettin Selim ihalenin ardından katıldığı televizyon programında, Mehmet Tüyyüz ile ihaleden önce bir araya geldiklerini dile getirdi. Selim, Kırkpınar'da yiğitçe ağalık yapılmasını istediğini, dümenleri ve ayak oyunlarını sevmediğini ifade etti. Seyfettin Selim'in bu açıklamaları ile ilgili konuşan Mehmet Tüyyüz, "Ayak oyununu kendi yaptı. Kendi kazdığı çukura kendi düştü. Şimdi eğer Seyfettin Bey bu işin içinden çıkamıyorsa bize haber versin biz Kırkpınar'ı sahipsiz bırakmayız. Benim gibi binlerce Anadolu insanı sırada bekliyor ağa adayı olmak için. Sözünde durmayı öğrenmesi lazım. Eğer dediği gibi adamsa ve böyle bir söz verdi ise Kırkpınar ağası mert olur, insanların arkasından konuşmaz, ayak oyunları yaparak insanları rencide etmeye çalışmaz. Ağalığı bu zamana kadar böyle almış. Ben senin ayak oyunlarına gelmem, gelmedim de Seyfettin Bey. Ben senin filmlerini yiyecek adam da değilim unutma. Beni tanı diye söylüyorum. Ben Kırkpınar'da yıllarca güreş yaptım, kündeyi iyi bilirim. Sen belki hiç bu sahalarda güreşmedin ama ben bu sahalar da çok künde attım. Şimdi bu 22 milyon 222 bin TL'nin güreş camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Zoruna gitmesin paran boşa gitmiyor" şeklinde konuştu.