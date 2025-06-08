Kırklareli'nde Geleneksel At Yarışları Düzenlendi

Kırklareli'nde "Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri" kapsamında at yarışları yapıldı.

Büyükmandıra Belediyesince organize edilen etkinlikte, stat yakınındaki boş arazide yarış alanı oluşturuldu.

İngiliz ve Arap atlarının katılımıyla 3 kategoride 3 yarış düzenlendi.

İki kategoride Işık Seğmen, diğer kategoride ise Hasan Suyabakan birincilik elde etti.

Yarışlar sırasında bir at ise sakatlandı.

Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların 18 atın katılımıyla yapıldığını söyledi.

Vatandaşların yarışlara yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Çölgeçen, organizasyonun her geçen gün büyüyerek devam ettiğini kaydetti.

Yarışların ardından Çölgeçen tarafından dereceye giren at sahiplerine kupaları verildi.