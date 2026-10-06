Haberler

Kırıkkale'de Amatör Spor Haftası mehter takımı eşliğindeki kortejle başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de Amatör Spor Haftası mehter takımı eşliğindeki kortejle başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de Amatör Spor Haftası, mehter takımı eşliğindeki kortej yürüyüşüyle başladı. Meydanda kurulan mini spor alanlarında branşlar tanıtıldı; törende Vali Yardımcısı Yüksel, kentte her yaşa hitap eden tesisler olduğunu söyledi.

Kırıkkale'de Amatör Spor Haftası, mehter takımı eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Gençler, meydana kurulan spor alanlarında farklı branşları yakından tanıma fırsatı buldu.

Kırıkkale'de Amatör Spor Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, kortej yürüyüşüyle başladı. Mehter Takımı eşliğinde Fevzi Çakmak Caddesi'nden başlayan kortej, Atatürk Bulvarı ve Hürriyet Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Sporcular, öğrenciler ve protokol üyelerinin katıldığı yürüyüşün ardından meydanda tören düzenlendi. Halk oyunu gösterisinin de yer aldığı etkinlikte meydana kurulan mini spor alanlarında çeşitli branşların tanıtımı yapıldı.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Recep Yüksel, kentte her yaştan vatandaşa yönelik spor alanları ve tesislerin bulunduğunu belirterek, "Her yaştan insanımıza, gençlerimize, üçüncü yaş dediğimiz emeklilerimize ve kadınlarımıza hitap edecek alanlarımız da tesislerimiz de var. Dolayısıyla Kırıkkale'mizin iddiasını ortaya koymaya devam etmek durumundayız" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ise gençlere eğitim hayatlarıyla birlikte sportif ve sanatsal gelişimlerini sürdürmeleri çağrısında bulundu. Güneş, "Derslerine sımsıkı tutunmuş, sportif ve sanatsal olarak kendini geliştiren, geleceğe emin adımlarla ilerleyen sizleri, inşallah Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatacak ve hedeflerine ulaştıracak nesiller olarak görüyoruz. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Törene Kırıkkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Sırrı Zengin, il müdürleri, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı

Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı
Ormanda Gökçe'nin boğazını kesen katille ilgili şoke eden gelişme

Ormanda Gökçe'nin boğazını kesen katille ilgili şoke eden gelişme

Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım

Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Addison Rae'nin cesur tarzı sınırları zorladı

Amerikalı şarkıcı cesur tarzıyla sınırları zorladı!
6 yaşındaki kızın hayatı kabusa döndü: Okulda “büyükanne” diye alay ediyorlar

Hastalığı hayatını kararttı: 6 yaşında ama büyükanne gibi görünüyor

Otomotiv devinin eski patronuna idam cezası

Suçlamalar vahim! Otomotiv devinin eski patronuna idam cezası
Trump'tan dizelde tarihi karar! 'Eşi benzeri görülmemiş adım' diyerek duyurdu

Trump'tan tarihi karar! "Eşi benzeri görülmemiş adım" diyerek duyurdu
Meloni, yapay zeka klonlamasına karşı sesinin telif hakkını almak istiyor

Meloni'den yapay zeka klonlamasına karşı sıra dışı hamle
Dünyanın en değerli futbolcuları açıklandı! İşte Arda Güler'in sıralamadaki yeri

Yok artık Arda Güler!
Niğde'deki düğünde dikkat çeken görüntüler: Müzisyenlere para yağdırdılar

Müzisyenleri paraya boğdular: Deste deste saçıldı