Kırıkkale'de Amatör Spor Haftası mehter takımı eşliğindeki kortejle başladı

Kırıkkale'de Amatör Spor Haftası, mehter takımı eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Gençler, meydana kurulan spor alanlarında farklı branşları yakından tanıma fırsatı buldu.

Kırıkkale'de Amatör Spor Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, kortej yürüyüşüyle başladı. Mehter Takımı eşliğinde Fevzi Çakmak Caddesi'nden başlayan kortej, Atatürk Bulvarı ve Hürriyet Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Sporcular, öğrenciler ve protokol üyelerinin katıldığı yürüyüşün ardından meydanda tören düzenlendi. Halk oyunu gösterisinin de yer aldığı etkinlikte meydana kurulan mini spor alanlarında çeşitli branşların tanıtımı yapıldı.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Recep Yüksel, kentte her yaştan vatandaşa yönelik spor alanları ve tesislerin bulunduğunu belirterek, "Her yaştan insanımıza, gençlerimize, üçüncü yaş dediğimiz emeklilerimize ve kadınlarımıza hitap edecek alanlarımız da tesislerimiz de var. Dolayısıyla Kırıkkale'mizin iddiasını ortaya koymaya devam etmek durumundayız" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ise gençlere eğitim hayatlarıyla birlikte sportif ve sanatsal gelişimlerini sürdürmeleri çağrısında bulundu. Güneş, "Derslerine sımsıkı tutunmuş, sportif ve sanatsal olarak kendini geliştiren, geleceğe emin adımlarla ilerleyen sizleri, inşallah Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatacak ve hedeflerine ulaştıracak nesiller olarak görüyoruz. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Törene Kırıkkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Sırrı Zengin, il müdürleri, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı