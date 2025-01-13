Khabib Nurmagomedov'a büyük şok: Apar topar uçaktan indirdiler

Eski UFC hafif sıklet şampiyonu Dağıstanlı karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov'un ABD'nin Las Vegas kentindeki Harry Reid Uluslararası Havalimanı'ndaki bir uçuş sırasında uçaktan indirilmesi tepkilere yol açtı.

HOSTESLE ACİL DURUM KAPASI ANLAŞMAZLIĞI YAŞADI

Koltuğu acil durum kapısının olduğu yere denk gelen Nurmagomedov'un, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, acil durum halinde yapması gerekenler üzerine hostesle anlaşmazlık yaşadığı görüldü. Sosyal medyadaki görüntülerde, Nurmagomedov'un uçakta acil çıkış sırasındaki koltuğunda oturduğu ve bir kabin görevlisinin, acil durumda diğer yolculara yardım etmeye hazır olup olmadığını sorguladığı görüldü.

"KOLTUĞUMDAN KALDIRMAKTA ISRARCIYDI"

Nurmagomedov, "Öncelikle şunu belirtmem gerekir ki, olay Fly Frontier'de yaşandı, Alaska Air değildi. Bana sorularla gelen hanımefendi en başından beri çok kabaydı, çok iyi İngilizce konuşsam ve her şeyi anlayabilsem ve yardım etmeyi kabul etsem de, beni koltuğumdan kaldırmakta ısrar ediyordu. Bunun sebebi neydi, ırksal, ulusal veya başka bir şey, emin değilim" dedi.

"UÇAKTAN İNDİRİLDİM"

Görevlinin 2 dakikalık konuşmanın ardından güvenliği çağırdığını kaydeden Nurmagomedov, "Ardından uçaktan indirildim. 1,5 saat sonra başka bir havayoluna binip gideceğim yere doğru yola çıktım. Videoda da görebileceğiniz gibi sakin ve saygılı kalmaya çalıştım. Ama mürettebat üyeleri bir dahaki sefere daha iyisini yapabilir ve müşterilere karşı daha nazik olabilirler." şeklinde konuştu.

1.5 SAAT SONRA BAŞKA BİR ŞİRKETLE UÇTU

Nurmagomedov, olaydan yaklaşık bir buçuk saat sonra başka bir havayolu ile uçuşuna devam ettiğini söyledi. Frontier Airlines konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. UFC kariyerini 29-0 gibi yenilgisiz bir rekorla tamamlayan Müslüman sporcu, tüm zamanların en iyi karma dövüş sanatı sporcularından biri olarak kabul ediliyor.