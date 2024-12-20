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Kerem Aktürkoğlu'nun piyasa değeri 125 kat arttı

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Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Premier Lig'deki performansıyla büyük dikkat çekti. Oyuncuların bonservis değerleri güncellenirken, Aktürkoğlu'nun yeni piyasa değeri adeta dudak uçuklattı. Yıldız oyuncu, piyasa değerini 125 katı artırarak büyük bir başarıya imza attı.

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ani bir şekilde Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devinde sergilediği performansla kısa sürede büyük dikkat çekti.

DEĞERİ 125 KAT ARTTI

Portekiz Premier Lig'de oyuncuların bonservis değerleri güncellenirken, millî futbolcunun yeni piyasa değeri ise adeta dudak uçuklattı. Kerem Aktürkoğlu'nun da forma giydiği Portekiz Premier Lig'de futbolcuların piyasa değerler güncellendi. Söz konusu güncellemede bazı değişimler dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray'da yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken ve Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis değeri yine artış gösterdi. Millî futbolcunun piyasa değeri tam 125 katı artmış oldu.

Kerem Aktürkoğlu'nun piyasa değeri 125 kat arttı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRzy Soft:

Keşke haberi yaparken eski ve yeni Bonservis Değerini yazdıktan sonra %125 arttığını belirtseydiniz. İlkokul talebesimi girdi haberi acaba?

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