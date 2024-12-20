Kerem Aktürkoğlu'nun piyasa değeri 125 kat arttı

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ani bir şekilde Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devinde sergilediği performansla kısa sürede büyük dikkat çekti.

DEĞERİ 125 KAT ARTTI

Portekiz Premier Lig'de oyuncuların bonservis değerleri güncellenirken, millî futbolcunun yeni piyasa değeri ise adeta dudak uçuklattı. Kerem Aktürkoğlu'nun da forma giydiği Portekiz Premier Lig'de futbolcuların piyasa değerler güncellendi. Söz konusu güncellemede bazı değişimler dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray'da yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken ve Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis değeri yine artış gösterdi. Millî futbolcunun piyasa değeri tam 125 katı artmış oldu.