Kdz. Ereğli Turgut Tanyıldız Masterler Takımı 4. Maçını Da Kazandı

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu (TMVFL) tarafından düzenlenen ligde Kdz. Ereğli Turgut Tanyıldız Masterler Takımı, İstanbul Sivas Masterler'i 5-0 yenerek 4. maçını da kazandı.

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 2024-2025 sezonu Efsaneler +49 Ligi Beyaz Grup'ta 4. hafta maçları dün akşam oynandı. Şampiyonaya Kdz. Ereğli'den İstanbul grubunda katılan Turgut Tanyıldız Masterler takımı, İstanbul Sivas Masterler takımı ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 5-0 skorla ayrılan Kdz. Ereğli Turgut Tanyıldız Masterler takımında Hayrettin 3, Mehmet Ali 1 ve Murat Sesli 1 gol kaydetti. Grupta oynadığı 4 maçını da peş peşe kazanarak şampiyonluk yarışında bir engeli daha aşmış oldu.

Kdz. Ereğli Turgut Tanyıldız Masterler Takımı Kaptanı Murat Sesli, takım arkadaşları ile birlikte sahada mücadele ederek dördüncü maçlarını da yine güzel bir skorla kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sesli yaptığı açıklamada, "Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda dün akşam İstanbul Sivas Masterler takımı ile karşı karşıya geldik. Dördüncü hafta maçımızı da 5-0 skorla kazandık. Her geçen gün şampiyonluğa bir adım daha yaklaşıyoruz. Elbette ki burada kazanan her zaman dostluktur. Kdz. Ereğli'mize inşallah bir şampiyonluk daha getirecek ve Ereğli'mizin adını bir kez daha gururla duyuracağız. Ben yağmura rağmen iyi mücadele eden takım arkadaşlarıma ve bizleri destekleyen herkese gönülden teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL