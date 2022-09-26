Kayseri spor haberi... Kayseri 1. Amatör Küme: Güneşspor: 4Kafkasspor: 2 Spor Haberleri Gelen Kayseri haberine göre Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Güneşspor, ligin 1. haftasında Kafklasspor'u 4-2 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Güneşspor, ligin 1. haftasında Kafklasspor'u 4-2 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha Hakemler: Fatih Yıldırım, Yakup Aksoy, İbrahim Bayram Güneşspor: Mustafa Doğan, Mehmet Durdu, Alaattin Sayın, Onur Kaan Ünal, Alperen Karakaya, Samet Ülger, Kürşat Cengiz (Dk.65 Egemen Polat), İhsan Göktaş, Metehan Dinçer, Bahattin Can Ardıç, Mustafa Küçük Kafkasspor: Mustafa Akı Akbal, Özcan Şahiner, Okan Yıldırım, Kadir Çetiner, Şehzade Ceyhan, Burhan Fikir, İbrahim Efe Yıldırım, Muhammet Ali Özdemir, Muhammet Emre Öztürk, Naci Aygül, Niyazi Yıldırım Goller: İhsan Göktaş dk.11, Metehan Dinçer dk.18, Egemen Polat dk.75, Bahattin Can Ardı. Dk.77 (Güneşspor), Niyazi Yıldırım dk.53 ve 65 (Kafkasspor) - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor İbrahim Bayram Fatih Yıldırım Mustafa Doğan Kayseri Şeker Spor Haberler

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