Kayseri spor haberi... Kayseri 1. Amatör Küme: Güneşspor: 4Kafkasspor: 2
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Gelen Kayseri haberine göre Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Güneşspor, ligin 1. haftasında Kafklasspor'u 4-2 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Güneşspor, ligin 1. haftasında Kafklasspor'u 4-2 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Fatih Yıldırım, Yakup Aksoy, İbrahim Bayram
Güneşspor: Mustafa Doğan, Mehmet Durdu, Alaattin Sayın, Onur Kaan Ünal, Alperen Karakaya, Samet Ülger, Kürşat Cengiz (Dk.65 Egemen Polat), İhsan Göktaş, Metehan Dinçer, Bahattin Can Ardıç, Mustafa Küçük
Kafkasspor: Mustafa Akı Akbal, Özcan Şahiner, Okan Yıldırım, Kadir Çetiner, Şehzade Ceyhan, Burhan Fikir, İbrahim Efe Yıldırım, Muhammet Ali Özdemir, Muhammet Emre Öztürk, Naci Aygül, Niyazi Yıldırım
Goller: İhsan Göktaş dk.11, Metehan Dinçer dk.18, Egemen Polat dk.75, Bahattin Can Ardı. Dk.77 (Güneşspor), Niyazi Yıldırım dk.53 ve 65 (Kafkasspor) - KAYSERİ