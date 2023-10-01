Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etti

Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında alınan galibiyetten memnun olduğunu söyledi. Özdeş, oyundan hoşnut olmadıklarını belirtirken, eksiklerin tamamlandığında daha iyi bir takım olacaklarını ifade etti. Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise hak etmedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını dile getirdi.

Süper Lig'in 7'nci haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 yendi. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ile Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel açıklamalarda bulundu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kemal Özdeş, "Üç puan aldığımız için mutluyuz. Ancak oynadığımız oyundan çok hoşnut değilim. Oyunun her iki yönünü de eşit oynamaya çalışıyoruz. Erken bulduğumuz goller, bu hava ve saha koşullarında skoru korumaya yönelik bir oyun çıkardı" dedi.

"ÖNEMLİ BİR 3 PUAN ALDIK"

Maçta oyuncularının kazanma arzusunun öneminden bahseden Özdeş, "Mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Önemli bir 3 puan aldık. Fenerbahçe maçında fazlasına ihtiyacımız olacak. Bu puan ortalamalarında kalmak değerli. Eksiklerimiz tamamlandığında daha iyi bir takım ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

ATILAY CANEL: HAK ETMEDİĞİMİZ BİR MAĞLUBİYET YAŞADIK

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet yaşadık. Beş dakika içinde 2 şut ve 2 gol. Beraberliği yakalayacağımız anda ilk devreyi 3-1 geride tamamladık. İkinci yarıda maçın hakimiyeti bizdeydi. 3-2 mağlup olduk. Üzgünüz" diye konuştu.