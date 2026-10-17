Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek

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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Samsunspor'u ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Fatih Tokail yönetecek.

Ligin geride kalan haftalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Emre Belözoğlu yönetimindeki lacivert-beyazlılar, 10 puan ve averajla 9. sırada bulunuyor. Kasımpaşa, bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini geçen hafta Galatasaray karşısında yaşadı.

Samsunspor ise ligde birer galibiyet ve beraberlik ile 5 mağlubiyet yaşadı. Topladığı 4 puanla 17. basamakta yer alan Samsun temsilcisi, ligdeki son 5 maçından yenilgiyle ayrıldı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ile Mortadha Ben Ouanes, müsabakada forma giyemeyecek.

Kaynak: AA