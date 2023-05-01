- Kağıthane Yağlı Güreşleri'nde şampiyon Gümüşalan oldu

İSTANBUL - Bu yıl 30.'su düzenlenen ve 400'ün üzerinde güreşçinin katıldığı Kağıthane Yağlı Güreşleri'nde altın kemer Hüseyin Gümüşalan'ın oldu. Final müsabakasında Mustafa Arslan ile mücadele eden Gümüşalan, kıyasıya geçen güreşin ardından ipi göğüsledi.

Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Güreş Sahası'nda gerçekleşen 30. Kağıthane Yağlı Güreşleri'nde 400'ün üzerinde pehlivan mücadele etti. İlk olarak alt gruplar güreşirken, Başpehlivanlar Mustafa Taş, Osman Aynur, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil de seyirciye Kırkpınar tadında güreşler izletti. Final müsabakasında Hüseyin Gümüşalan - Mustafa Arslan güreşinden galip ayrılarak altın kemeri alan isim Gümüşalan oldu. Başpehlivanlar Serhat Balcı ve Mehmet Yeşil Yeşil ise 3.'lük kürsüsünü paylaştı.

Kağıthane Yağlı Güreşleri'ne binlerce vatandaş ilgi gösterdi. Farklı şehirlerden yüzlerce güreşçinin katıldığı, alt grupların da yer aldığı müsabakalarda izleyenler güreşe doydu. Kıyasıya geçen mücadelelerin Kırkpınar'ı aratmadığı gözlendi.

Güreşçiler madalya ve kupalarını Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in elinden alırken, Başkan Öztekin, " Bugün 30 Nisandayız ve hava çok güzel zemin iyi saha iyi baş pehlivanlarımız kurslarını çekmiş oldular, ben güzel müsabakalar olmasını diliyorum, öğleden önce küçüklerimiz, miniklerimiz burada güreş yaptılar birlikte birbirlerini denemiş oldular, şimdi baş pehlivanlarımız Kırkpınar'dan önce tekrar birlikte güreş tutmuş olacaklar, müsabakalarda tüm baş pehlivanlarımıza başarılar diliyorum ama bu güzelliği oluşturan baş pehlivanlarımızla birlikte vatandaşlarımız burada binlerce vatandaşımız bugün burada bizleri yalnız bırakmadı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ata sporumuz yağlı güreşe hep beraber destek oluyoruz inşallah gelecek kuşaklarda yüzlerce yıldır devam eden bu güreş etkinliğine devam edecektir, aynı zamanda çocuklarımız için de birçok spor müsabakalarımız var Kağıthane belediyesi olarak bunları da değerlendiriyoruz, önümüzdeki haftada da uçurtma yarışmamız olacak buradan da sizlerin aracılığı ile tüm İstanbulluları tüm Kağıthane'yi uçurtma yarışmasına davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başpehlivan Recep Kara, "İstanbul Kağıthane Belediyesi'nin yağlı güreş etkinlikleri her sene kalitesini arttırarak devam ediyor. Bugünde normal sezonundan biraz erkene alındı. Kırkpınar'dan sonra yapılıyordu normal şartlarda Kırkpınar'dan önce biraz havalar serin ama gördüğünüz gibi şükürler olsun güzel bir hava var, seyircimizin ilgisi de güzel inşallah artık bize de güzel güreşler yapmak kalıyor. Bugün burada 10 yaşında olan güreşçiden tutun 40 yaşında baş pehlivan kardeşlerimize kadar herkes bu er Meydanı'nda güreş tutacak. Bu kültürümüzü yaşattığımız için ayrıca gururluyuz. Bizi biz yapan değerler bunlar ata sporumuza kültürümüze hep beraber sahip çıkalım. Bu organizasyonun burada tertiplenmesinde emeği geçen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin beye çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu

Kağıthane Yağlı Güreşlerinin 20 yıldır güreş ağalığını yapan Yusuf Yoldaş bu yılki etkinliklerde unvanını Ahmet Balcı'ya devretti. Kağıthane Yağlı Güreşlerinin Ağası Ahmet Balcı oldu.