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Juventus, Monza'yı 2-0 Mağlup Ederek 4. Sıraya Yükseldi

Juventus, Monza'yı 2-0 Mağlup Ederek 4. Sıraya Yükseldi
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İtalya 1. Futbol Ligi'nde Juventus, sahasında Monza'yı 2-0 yenerek puanını 62'ye çıkarıp 4. sıraya yerleşti. Kenan Yıldız, rakibine dirsek attığı için kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) 34. hafta maçında Juventus, sahasında Monza'yı 2-0 yendi.

Juventus Stadyumu'nda 11. dakikada Arjantinli kanat oyuncusu Nico Gonzalez ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Fransız santrafor Kolo Muani, 33. dakikada skoru 2-0'a getirdi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, ilk yarı sona ermeden önce rakibine dirsek attığı gerekçesiyle kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü.

Bu sonucun ardından Juventus puanını 62'ye yükselterek 4. sırada yer aldı. Monza ise 15 puanla 20. ve son sırada bulunuyor.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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