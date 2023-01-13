Juan Mata gol sayısını 3'e çıkardı

Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Juan Mata, Hatayaspor karşısında attığı 2 golle bu sezon ligdeki gol sayını 3'e çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadele sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcusu Juan Mata da 2 gol kaydetti. Mata, karşılaşmanın 45+4. ve 45+6. dakikalarında rakip fileleri havalandırdı.

34 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını da 3'e çıkardı. İspanyol futbolcu ayrıca Nef Stadyumu'nda sarı-kırmızılı formayla gol atan 100. farklı futbolcu oldu.

Orta sahada Dries Mertens'in yokluğunda oynayan Juan Mata, ligde 8 maç sonra 11'de görev aldı. Mata 70. dakikada yerini Yunus Akgün'e bıraktı. - İSTANBUL