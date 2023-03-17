Jorge Jesus'tan Fenerbahçe taraftarına Ali Koç tepkisi: Daha iyi bir başkan görmedim

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Sevilla'ya elendi. İlk maçta deplasmanda 2-0 kaybeden Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'deki rövanşı 1-0 kazandı ama bu sonuç tur için yeterli olmadı.

Fenerbahçe, Sevilla'nın elendiği karşılaşmanın ardından yönetime tepki geldi. Kadıköy'de tribünler, maçın sona ermesinin ardından başkan Ali Koçu istifaya davet etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Ali Koç istifa" tezahüratları yaptı.

JESUSTAN 'ALİ KOÇ İSTİFA' TEZAHÜRATINA TEPKİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, basın toplantısında ' Ali Koç istifa' tezahüratları yapan taraftarlara tepki gösterdi.

İşte Jesus'tan Ali Koç sözleri:

"Maçtan sonra Ali Koç Başkan'a gösterilen tepkileri anlamamıştım ama eğer 'istifa' diye bir tepki olduysa, bu haksız bir tepkidir! Fenerbahçe'nin çok iyi bir başkanı var. 35 yıldır teknik direktörlük yapıyorum, çok fazla başkanla çalıştım. Ali Koç çok iyi bir başkan. Bence Fenerbahçeliler'in tanrıya şükretmesi lazım, böyle bir başkanları olduğu için. Ali Koç, Fenerbahçe için her zaman, her şeyi yapıyor.

"ÇALIŞTIĞIM EN İYİ BAŞKAN ALİ KOÇ"

"Son yıllarda bu takım kupa kazanamadı evet ama baş sorumlu başkan değildi. Baş sorumlu, teknik direktör ve oyunculardır. Ali Koç, Fenerbahçe için her şeyini veriyor. Ben 8 aydır buradayım. Şunu söyleyebilirim; bugüne kadar çalıştığım en iyi başkan Ali Koç. Şansın biraz yanında olması lazım tabii..."