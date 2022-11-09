Jesus'un Fenerbahçe'de istemediği Serdar Dursun'un transferine onay verildi! İşte gideceği takım

Fenerbahçe'de Jesus'un sistemine uymadığı için istemediği ancak Türk statüsünde olması nedeniyle takımda kalan Serdar Dursun, bir süreden bu yana devam ettiği kulüp arayışlarında sona yaklaştı. Alman basını, Fenerbahçe'de formaya hasret kalan milli golcü Serdar Dursun'un Schalke 04 ile anlaştığını yazdı.