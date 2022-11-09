Jesus'un Fenerbahçe'de istemediği Serdar Dursun'un transferine onay verildi! İşte gideceği takım
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Fenerbahçe'de Jesus'un sistemine uymadığı için istemediği ancak Türk statüsünde olması nedeniyle takımda kalan Serdar Dursun, bir süreden bu yana devam ettiği kulüp arayışlarında sona yaklaştı. Alman basını, Fenerbahçe'de formaya hasret kalan milli golcü Serdar Dursun'un Schalke 04 ile anlaştığını yazdı.
Almanya ekibinin üç santrforu Simon Terodde, Sebastian Polter ve Kenan Karaman'ın toplamda 15 maçta 3 gol atmasıyla yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Schalke, 6 puanla ligin dibine demir atmış durumda.
Alman haber sitesi, Amine Harit transferinden 5 milyon Euro bonservis bedeli kazanan Schalke'nin forvet arayışına girdiğini ve Serdar Dursun için parayı gözden çıkardığını iddia etti.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 33 maça çıkan Serdar Dursun, 15 gole imza atarak takımının en skorer ismiydi.
Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte formayı unutan Serdar Dursun'un takımdan ayrılmak istediği biliniyordu. Yedek kulübesinde mahsur kalan 31 yaşındaki oyuncu, Eylül ayından bu yana yalnızca iki dakika oynarken, Avrupa Ligi'nde aday kadroya dahil edilmedi.
Diğer yandan takımda şans bulamaması nedeniyle Serdar Dursun'un da Almanya'ya geri dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.