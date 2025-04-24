Leicester City'de bir devir sona eriyor: 13 yıl sonra veda

Leicester City ile tarihi başarılara imza atan 38 yaşındaki İngiliz santrfor Jamie Vardy, Leicester'a veda ediyor.

13 YIL SONRA VEDA

2012-2013 sezonunda Leicester'a transfer olan Vardy, kulübün sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaşarak Leicester City'den ayrılacağını açıkladı. Leicester kulübü, sezon sonu Jamie Vardy için güzel bir veda töreni yapılacağını duyurdu.

5 KUPA KAZANDI

Vardy, Leicester City ile Premier Lig, FA Kupası, Community Shield ve iki kez Championship şampiyonluğu kazandı. Toplamda 496 maça çıkan yıldız isim, 198 gol attı ve 69 kez golün pasını verdi.