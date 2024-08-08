Üye Girişi
Haberler

İzleyenler gözlerine inanamıyor! Tenis tarihi böyle vuruş görmedi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Montreal ATP Turnuvası'nda Alexander Bublik, rakibi Ben Shelton'a karşı ilginç bir hamle yaparak raketini yere atıp topa karşılık verdi. Ancak bu hamle kurallara aykırı olduğu için sayı olarak kabul edilmedi. Maç, Shelton'ın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Bublik'in bu hareketi sosyal medyada büyük ilgi gördü ve gündem oldu.

Montreal ATP turnuvasında Alexander Bublik, Ben Shelton'a karşı oynadığı maçta raketini yere atarak topa karşılık verdi. Top karşı sahaya geçse de sayı olarak kabul edilmedi ve maç Shelton'ın galibiyetiyle sona erdi.

AKIL DOLU HAMLE GEÇERLİLİK KAZANMADI

Top, raketin üzerine düşerek karşı sahaya geçti, ancak bu hamle kurallara aykırı olduğu için sayı olarak kabul edilmedi.

KARŞILAŞMAYI SHELTON KAZANDI

Maç, Amerikalı oyuncu Shelton'ın galibiyetiyle sona erdi. Olayın ardından her iki oyuncu da filede gülerek bu anı paylaştı. Maçın ardından bu hareket, sosyal medyada gündem oldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Tenis Tenis Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title