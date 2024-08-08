İzleyenler gözlerine inanamıyor! Tenis tarihi böyle vuruş görmedi
Montreal ATP Turnuvası'nda Alexander Bublik, rakibi Ben Shelton'a karşı ilginç bir hamle yaparak raketini yere atıp topa karşılık verdi. Ancak bu hamle kurallara aykırı olduğu için sayı olarak kabul edilmedi. Maç, Shelton'ın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Bublik'in bu hareketi sosyal medyada büyük ilgi gördü ve gündem oldu.
Montreal ATP turnuvasında Alexander Bublik, Ben Shelton'a karşı oynadığı maçta raketini yere atarak topa karşılık verdi. Top karşı sahaya geçse de sayı olarak kabul edilmedi ve maç Shelton'ın galibiyetiyle sona erdi.
AKIL DOLU HAMLE GEÇERLİLİK KAZANMADI
Top, raketin üzerine düşerek karşı sahaya geçti, ancak bu hamle kurallara aykırı olduğu için sayı olarak kabul edilmedi.
KARŞILAŞMAYI SHELTON KAZANDI
Maç, Amerikalı oyuncu Shelton'ın galibiyetiyle sona erdi. Olayın ardından her iki oyuncu da filede gülerek bu anı paylaştı. Maçın ardından bu hareket, sosyal medyada gündem oldu.