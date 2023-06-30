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İtalyan basını çalkalanıyor! Leandro Paredes, Galatasaray ile anlaştı

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Galatasaray'ın ilgilendiği Leandro Paredes ile ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. İtalya Serie A'nın yayıncılarından olan DAZN İtalya, Paredes'in Galatasaray'a imza atacağını duyurdu. Sarı-kırmızılılar, transferi gerçekleştirirse PSG'ye 3.8 milyon euro bonservis ödeyecek.

İtalya Serie A'nın resmi yayıncılarından olan DAZN, Paredes'in 3.8 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olacağını öne sürdü. Sarı-kırmızılıların Paredes için Paris Saint-Germain'e 3.8 milyon euro bonservis ödeyeceği kaydedildi.

ICARDIY'LE ARASI İYİ

29 yaşındaki futbolcu bir aksilik çıkmazsa Galatasaray'a transfer olacak. Paredes'in vatandaşı ve eski takım arkadaşı Icardi'yle de sık sık Galatasaray hakkında sohbet ettiği öğrenildi.

GALATASARAY'A İLGİSİ VAR

Tecrübeli orta saha oyuncusu, dijital bir platformdaki canlı yayında kendisine gelen soruları cevaplarken, "Bugüne kadar oynadığın en gürültülü ve coşkulu stat hangisiydi?" şeklindeki soruya, "Galatasaray" cevabını vermişti.

İtalyan basını çalkalanıyor! Leandro Paredes, Galatasaray ile anlaştı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Leandro Paredes Galatasaray PSG Spor Haberler

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