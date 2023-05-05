İşte Napoli'ye tarihi şampiyonluğu kazandıran iki Fenerbahçeli: Eljif Elmas ve Kim Min-Jae

İtalya Serie A'da 33 yıl sonra şampiyon Napoli oldu. Napoli'nin şampiyonluğun ilan ettiği Udinese maçında Fenerbahçe'nin eski yıldızları Eljif Elmas ve Kim Min-Jae 90 dakika sahada kaldı.

Napoli, İtalya Serie A'da 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Udinese ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Luciano Spaletti'nin öğrencileri, bitime 5 maç kala şampiyonluğunu ilan etti.

ŞAMPİYONLUK GOLÜ OSİMHEN

Udinese'nin golünü 13. dakikada Sandi Lovric kaydetti. Napoli'nin şampiyonluk golü ise 53. dakikada Victor Osimhen'den geldi. 1-1'lik skor Napoli'yi şampiyon yapmaya yetti.

ESKİ FENERBAHÇELİLER SAHADA

Mücadelede Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Eljif Elmas ve Kim Min-Jae, 90 dakika boyunca Napoli formasını terletti. Bu sezon Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan ve ilk yılında şampiyonluk yaşayan Kim Min-Jae, zafer sonrası Eljif Elmas'la birlikte kutlama yaptı.

MARADONA'DAN SONRA BİR İLK

İtalya Ligi'nde 1987-87 ve 1989-90'da Diego Armando Maradona önderliğinde şampiyon olan Napoli, 33 yıl sonra ilki yaşadı.