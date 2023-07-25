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İşte kasaya girecek para! Fenerbahçe forma göğüs sponsorunu duyurdu

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Otokoç markası ile 1+1 yıllık sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Sarı-lacivertliler, bu anlaşmadan yıllık 195 milyon TL + KDV ve 46.5 milyon TL başarı bonusu elde edecek.

Süper Lig devi Fenerbahçe, forma göğüs sponsorluğu için Otokoç markası ile 1+1 yıllık sponsorluk sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

195 MİLYON TL + BAŞARI BONUSU

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, 1+1 yıllık sözleşme imzandığınıve bunun karşılığında 195 milyon TL + KDV, ek olarak çeşitli başarılar halinde 46.5 milyon TL ödeneceği duyuruldu.

AÇIKLAMA GELDİ

KAP'a yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında ve diğer muhtelif mecralarda OTOKOÇ markasının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2023/2024 sezonu için sözleşme bedeli 195.000.000 TL +KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca UEFA Konferans Ligi, TFF Süper Lig, TFF Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da gelen başarılar ile birlikte azami 46.500.000 TL net başarı primi ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Otokoç Otomotiv Fenerbahçe Otokoç Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Hayri :

Bu şimdi sponsorluk mu oluyor elindeki halka açık şirketlerle fenere kıyak operasyonu firmaya talimatı veriyosun miktarı belirliyosun ödemeyi planlıyosun yalandan şirket müdürleri fener ortak bir imza töreni ne o çok guzel sponsor bulduk havaları sponsor belli oranlarda vergi istinası kazanır bu işten herkez mutlu yani

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serkan kesgin:

Ali koç kendi ile olan anlaşmasını TL cinsinden yapmış, hele taksitliyse süper olur. Bu gün 6.5 milyon euro, yıl içinde 3'e kadar düşer

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Baron Nights:

Bugunku guncel kurla 720 bin dolar senelik Yada 650 bin euro senelik Fb icin buyuk anlasma rakam cok buyuk O parayla 3 kere avrupa macina goturur getirir takimi ucak biletlerini bedavaya getirmis oldu Ali koc aferin ona

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