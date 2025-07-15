İspanya hükümeti Lamine Yamal'ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı

İspanya hükümeti Lamine Yamal'ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı
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Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın 18. yaş günü partisi, İspanya'da büyük tartışma yarattı. 'Mafya temalı' olarak lanse edilen etkinlikte cüce bireylerin ve belirli fiziksel özelliklere sahip kadınların eğlence için çalıştırıldığı iddiaları üzerine İspanyol hükümeti soruşturma başlattı.

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın 18. yaş günü partisi, İspanya'da büyük bir tartışmanın merkezine oturdu. Katalonya'daki lüks bir malikanede düzenlenen ve "mafya temalı" olarak lanse edilen bu etkinlikte, cüce bireylerin eğlence amaçlı çalıştırıldığı ve belirli fiziksel özelliklere sahip kadınlara ücret ödendiği iddiaları sonrası İspanya hükümeti resmen soruşturma başlattı.

İspanyol yetkililer, partide yaşandığı iddia edilen ayrımcılık ve kadınların nesneleştirilmesi konularını araştırmak için harekete geçti. Bu resmi soruşturma, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, İspanya'da ayrımcılığa karşı uygulanan katı yasaların uygulanıp uygulanmayacağı da merak konusu oldu.

Partiye Barcelona'dan Gavi ve Alejandro Balde'nin yanı sıra Formula 1 pilotu Charles Leclerc, müzisyenler Ozuna ve IShowSpeed gibi önemli isimler katıldı. Ancak sosyal medyada yayılan görüntüler ve tanıklıklar, etkinliğin "ayrımcı" ve "kadınları nesneleştiren" bir yapıya sahip olduğu yönünde büyük tepkilere yol açtı.

Tartışmaların ardından, etkinlikte görev alan bir cüce eğlence çalışanı ismini vermeden RAC1 radyosuna konuşarak Lamine Yamal'ı savundu. "Kimse bize saygısızlık etmedi. İşimizi huzur içinde yaptık. Bu kadar konuşulmasının sebebi, partinin Lamine Yamal'a ait olması," dedi. Dans etmek, içki dağıtmak ve sihir gösterisi yapmak gibi görevleri olduğunu belirten çalışan, yaşanan tartışmaların mesleklerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Öte yandan, Cücelik ve İskelet Displazisi Derneği (ADEE) bu tür etkinliklerin engelli bireyleri "gösteri unsuru" olarak aşağılayıcı şekilde kullandığını savunarak yasal adımlar atacaklarını açıkladı. Dernek Başkanı Carolina Puente, "Özellikle gençlerin idol olarak gördüğü bir sporcu tarafından gerçekleştirilmişse, bu tür olaylar ayrımcılığı normalleştirme riski taşır," dedi.

Skandala yeni bir boyut kazandıran İspanyol model Claudia Calvo, parti organizatörlerinin kendisi ve benzer fiziksel özelliklere sahip kadınlara 10-20 bin euro teklif ettiğini, ancak etkinliğin gerçek içeriği hakkında net bilgi verilmediği için daveti reddettiğini açıkladı.

Lamine Yamal ise henüz bu iddialara dair bir açıklama yapmadı. Sosyal medya hesabından sadece partiden bir dakikalık kısa bir video paylaşarak beyaz takım elbisesi, bastonu ve 300 bin sterlin değerindeki elmas zinciriyle görüntülendi.

İspanyol yasalarına göre, bu tür ayrımcı etkinlikler 1 milyon euroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Hükümetin başlattığı resmi soruşturma, bu olayın hukuki boyutunun önemini ortaya koyuyor.

İspanya hükümeti Lamine Yamal'ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı

İspanya hükümeti Lamine Yamal'ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı

İspanya hükümeti Lamine Yamal'ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı

İspanya hükümeti Lamine Yamal'ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı

İspanya hükümeti Lamine Yamal'ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı

İspanya hükümeti Lamine Yamal'ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı

İspanya hükümeti Lamine Yamal'ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı

İspanya hükümeti Lamine Yamal'ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

İnanın bazı toplumlar var, Allah onları boşuna açlık ve savaşlarla terbiye etmiyor. Ne demek istediğimi akıllı kişiler anlayabilir.

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Aq gundisi... 3 kurus parayi buldular mi ne yapacaklarini sasiriyorlar...

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