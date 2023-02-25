İskenderunspor, takımın başına Fatih Terim'in eski yardımcısı Levent Şahin'i getirdi

2. Lig ekibi İskenderunspor, Fatih Terim'in eski yardımcısı Levent Şahin ile teknik direktörlük için anlaşmaya vardı. 49 yaşındaki antrenör, 2013-2017'de A Milli Takım, 2018-2021 döneminde ise Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapmıştı.