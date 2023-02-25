İskenderunspor, takımın başına Fatih Terim'in eski yardımcısı Levent Şahin'i getirdi
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2. Lig ekibi İskenderunspor, Fatih Terim'in eski yardımcısı Levent Şahin ile teknik direktörlük için anlaşmaya vardı. 49 yaşındaki antrenör, 2013-2017'de A Milli Takım, 2018-2021 döneminde ise Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapmıştı.
Deprem felaketinin vurduğu İskenderunspor, teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim'in eski yardımcısı Levent Şahin'i getirdi.
İSKENDERUNSPOR'DA LEVENT ŞAHİN DÖNEMİ BAŞLIYOR
Ajansspor'un haberine göre, 2. Lig ekibi İskenderunspor, 2013-2017'de A Milli Takım, 2018-2021 döneminde ise Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Levent Şahin'i takımın başına getirdi.
LİGDE NE DURUMDALAR?
2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden İskenderunspor, 23 haftalık süreçte 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Güney ekibi, 43 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.
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