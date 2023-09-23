IOC Başkanı Thomas Bach: Çin'in Olimpiyat hareketine katkısı büyük

1. Xinhua'nın IOC Başkanı Thomas Bach'la yaptığı özel söyleşiden çeşitli görüntüler

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, Çin'in küresel Olimpiyat hareketine olan katkısına dikkat çekti.

"Çin, Olimpiyat hareketinde muazzam bir öneme sahip. Çin'in ve Çin halkının, Olimpiyat Oyunları'na ve Olimpiyat hareketine olan bağlılığının giderek arttığını gördük. Buna ilk olarak tam anlamıyla unutulmaz 2008 Beijing Olimpiyat Oyunları'nda tanıklık ettik. Guangzhou'da düzenlenen Asya Oyunları da büyük bir başarıydı ve bunun gibi birçok etkinlik düzenlendi. Ayrıca gerçekten istisnai olan 2022 Beijing Kış Olimpiyatları, hem katılım açısından hem de 300 milyondan fazla Çinliye kış sporlarını tanıtma açısından Kış Olimpiyatları'nı yeni bir zirveye çıkardı. Bu, eşsiz bir durum. Birçok uluslararası federasyonda Çin, giderek büyüyen ve önem kazanan bir rol oynuyor. Bunu çok takdir ediyoruz çünkü genel olarak dünyada spor açısından Asya'ya doğru bir kayma görüyoruz. Bu yüzden Çin'le spor alanında bu kadar fazla yakın işbirliği yaptığımız için memnunuz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)