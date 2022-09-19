Inter'e gol attığı sırada evinde neler oluyormuş neler! Tolgay Arslan hırsızların hedefi oldu

Udinese forması giyen Tolgay Arslan, Inter ile oynadıkları ve 3-1 kazandıkları maçta takımının son golünü atmıştı. Deneyimli futbolcunun maç oynandığı sırada evine hırsız girdi. Arslan'a ait bir miktar değerli eşya, 2 dizüstü bilgisayar ve 12 bin euro nakit para çalındığı belirtildi.

Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen Tolgay Arslan hırsızlık şoku yaşadı. Udinese'de top koşturan deneyimli orta sahanın, takımının Inter ile oynadığı maç sırasında evi soyuldu.

BİLGİSAYAR VE NAKİT PARA ÇALDILAR

Sporx'in İtalyan basınından aktardığı habere göre, Inter ile oynadıkları maçta Tolgay Arslan'ın evine hırsız girdi. Tecrübeli oyuncuya ait bir miktar değerli eşya, 2 dizüstü bilgisayar ve 12 bin euro nakit para çalındı.

INTER MAÇINDA GOL ATTI

Polis ekiplerinin konuyla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtilirken, henüz bir ize rastlanmadığı kaydedildi. Tolgay Arslan, Udinese'nin Inter'i 3-1 mağlup ettiği maçta takımının golünü atan isimdi.