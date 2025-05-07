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Indiana Pacers, Cavaliers'ı Son Saniyede Yendi

Indiana Pacers, Cavaliers'ı Son Saniyede Yendi
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NBA Doğu Konferansı yarı final 2. maçında Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers'ı 120-119 mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi. Pacers'ta Tyrese Haliburton son saniye üçlüğüyle galibiyeti getirdi.

Nba Doğu Konferansı yarı final 2. maçında Indiana Pacers, deplasmanda karşı karşıya geldiği Cleveland Cavaliers'ı 120-119'luk skorla mağlup etti ve seriyi 2-0'a getirdi.

Nba'de heyecan play-off maçlarıyla devam ediyor. Doğu Konferansı yarı final 2. maçında Indiana Pacers, Rocket Arena'da karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı Tyrese Haliburton'ın son saniye üçlüğüyle 120-119'luk skorla mağlup etti ve seriyi 2-0 yaptı. Indiana'da Myles Turner ile Aaron Nesmith 23'şer sayı ve Tyrese Haliburton ile Bennedict Mathurin da 19'şar sayıyla oynayarak galibiyetle önemli rol oynadı. Cleveland'da ise Donovan Mitchell 48 sayı, 9 asist, Max Strus 23 sayı ve Jarrett Allen da 22 sayıyla mücadele etti.

Golden State Warriors 1-0 öne geçti

Batı Konferansı yarı final 1. karşılaşmasında Golden State Warriors, Target Center'da oynadığı Minnesota Timberwolves'u 99-88'lik skorla yendi ve seride 1-0 öne geçti. Warriors'ta Buddy Hield 24 sayı, Jimmy Butler 20 sayı ve Draymond Green da 18 sayıyla mücadele etti. Minnesota'da ise Anthony Edwards 23 sayı, 14 ribaund ve Julius Randle da 18 sayıyla katkı verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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