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İlhan Palut: 'Kaybetmemesi gereken bir maçı daha kaybettik'

İlhan Palut: 'Kaybetmemesi gereken bir maçı daha kaybettik'
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray'a 2-1 kaybettikleri maç sonrası yaptığı değerlendirmede, özellikle ilk yarıda iyi oynadıklarını, ancak sonrasında baskıyı önleyemediklerini belirtti. Palut, Rizespor’un bu maçı kaybetmemesi gerektiğini vurguladı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray maçıyla ilgili, "Maçın geneline baktığımız zaman Rizespor takımı kaybetmemesi gereken bir maçı daha kaybetti" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. Haftasında Çaykur Rizespor, kendi sahasında Galatasaray'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından yaptığı basın toplantısında karşılaşmanın büyük bir periyodunun istedikleri gibi olduğunu ifade eden Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Maçı periyot periyot değerlendirirsek bizim için 60 ve 80 dakikaları arası hariç birçok bölüm istediğimiz gibi gitti. Oynanan oyuna baktığınız zaman özellikle ilk yarı içeri önde girmemiz gerekiyordu. Galatasaray'a pozisyon vermedik ve skor yakalayacak pozisyonlar bulduk ama ilk yarı berabere bitti. İkinci yarı erken bir gol yedik ama karşılığını verdik. Bahsettiğim o kötü periyot 60 ve 80 dakikalar arası maalesef Galatasaray baskısını önleyemedik. Ayağımıza geçen toplarla bizim de onları geriye koşturarak topa sahip olmamız gerekirken burada çok çabuk pas hataları yaptık. Bir şekilde baskı yedik ve bunun sonucunda tam bunu atlatırken bir korner ile Galatasaray 2. golü buldu. Ondan sonra kalan sürede 2 girişimiz oldu fakat beraberliği yakalayamadık. Genel baktığım zaman oyuna özellikle ilk yarı son derece iyi bir Rizespor vardı. İkinci yarıda 60 dakikaya kadar başa baş oynayan bir takımdık. Ondan sonraki bir 20 dakikada memnun değilim. Maçın geneline baktığımız zaman Rizespor takımı kaybetmemesi gereken bir maçı daha kaybetti. Bir şekilde biz golü bulamıyoruz ama duran top ta karambol bir şekilde top geliyor ve maçı kaybediyoruz. Bu aslında bizi üzen nokta oluyor. Çünkü çok üstün bir rakip oyunu ve bizim sahada hiçbir şey yapmayan bir görüntümüz olduğu zaman kabullenmesi daha kolay oluyor. Bu şekilde mücadele edip elimize fırsatları geçip değerlendiremeyip tersten rakibe teslim olduğunuz zaman gerçekten insanı yoruyor. Ben oyuncularımı bir periyot dışında kutluyorum. İstediklerimi yaptılar Galatasaray'ı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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