Icardi'den Galatasaray'a sürpriz talep! Eski takım arkadaşının transfer edilmesini istiyor

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, yeni sezon için yönetimden çarpıcı bir talepte bulundu. Henüz kendisinin takımdaki geleceği belli olmayan Arjantinli yıldız, eski Juventus forması giyen ve bonservisi PSG'de bulunan eski takım arkadaşı Leandro Paredes'in transfer edilmesini istedi.

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yönetimden beklenmedik bir talepte bulunduğu iddia edildi.

PARADES'İN TRANSFER EDİLMESİNİ İSTEDİ

Radio France'ta yer alan habere göre, Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, vatandaşı Leandro Paredes'in sarı-kırmızılı takıma transfer edilmesini istedi. Bonservisi PSG'de olan ve Juventus'ta bu sezon kiralık olarak forma giyen Arjantinli futbolcunun piyasa değeri 12 milyon euro.

27 MAÇA ÇIKTI

Leandro Paredes, bu sezon Juventus formasıyla 27 maça çıktı. 28 yaşındaki orta saha bu karşılaşmalarda takımına 1 asistlik katkı sağladı.

Leandro Paredes