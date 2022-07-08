Kanadalı avukat, FETÖ'cü Enes Kanter'in gizemli silah şirketiyle bağlantısını ortaya çıkardı

Kanadalı uluslararası hukuk avukatı Robert Amsterdam'ın, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) ABD'deki okul yapılanmasını ve bunlar aracılığıyla yaptığı yolsuzlukları anlattığı "Empire Of Deceit: Vol II: Web of Influence (Etki Ağı) isimli ikinci kitabının tanıtımı İstanbul'da yapıldı.

"4 MİLYAR DOLARLIK BİR EKONOMİDEN BAHSEDİYORUZ"

Aynı zamanda hukuk firması Amsterdam & Partners'ın (LLP) sahibi de olan Robert Amsterdam, Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen tanıtımda, uzun yıllar süren ciddi araştırmalar sonunda ortaya konulan kitabın, FETÖ'nün tahmin edilen yolsuzlukları ve etki alanının sadece bir kısmını ele alabildiğini söyledi. Kitapta FETÖ okullarına odaklanıldığını dile getiren Amsterdam, "Şunu söyleyeyim ki sadece Gülen okulları, örgüt için hayati bir organ gibi. Bu hem ekonomik açıdan önemli hem de örgütlenme açısından. Neredeyse, tahmin edilen 4 milyar dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Bu okullardaki ekonomi, Amerikan ekonomisinden, vergi mükelleflerinin cebinden gidiyor ve 250 okul bu paralarla finanse oluyor. 700 sayfalık kitapta FETÖ'nun bu sahtekarlıkları yer alıyor." dedi.

"FETÖ ÜYELERİ ORGANİZASYONLAR SAYESİNDE POLİTİKACILARLA İLİŞKİLER KURUYOR"

Amsterdam, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e biat eden okulların kültürel organizasyonlar sayesinde kurulduğunu ve güçlendiğini anlattı. Rumi Forum gibi organizasyonların Amerikalılar tarafından FETÖ'ye bağlı olarak tanınmadığına dikkati çeken Amsterdam, FETÖ üyelerinin bu sayede politikaya girerek, politikacılarla güçlü ilişkiler kurduklarını kaydetti.

Kanadalı uluslararası hukuk avukatı Robert Amsterdam.

"GÜLEN ÖRGÜTÜ İNŞAAT MALİYETLERİNİ ARTIRARAK GELİR ELDE EDİYOR"

Amsterdam, okullarda dönen paraların illegal ve şeffaflıktan uzak olduğunun altını çizdi. İlk kitabının ABD'de büyük yankı uyandırdığını aktaran Amsterdam, "ABD Eğitim Bakanlığı yeni bir bütçe getirdi ve Bakanlık ilk kitabımızı okuduktan sonra aslında işleri zorlaştırdı. Çok ciddi seviyede şeffaflık getirmek zorunda kalacaklar. Bunlar çok önemli çünkü emlak sözleşmeleri de buna dahil. Gülen Örgütü inşaat maliyetlerini artırarak gelir elde ediyor" ifadelerini kullandı.

"ENES KANTER ASLINDA ŞARLATANLIK YAPIYOR"

FETÖ firarisi Enes Kanter'den de bahseden Amsterdam, şöyle devam etti: "ABD basınında Enes Kanter'in Gülen ilişkisi ortaya konmuyor. Hiç kimse Gülen ilişkisine dokunmuyor. Her ana akım medyaya çıktıktan sonra ilgi çekici bir şey bulduk. Enes Kanter Özgürlük Vakfı, Arlington firmasıyla aynı adresi kullanıyor. Bunlarla ilişkisi ne? Kendisi ailesini reddetmiş birisi ve birçok Amerikalı politikacıyla fotoğraf çekildi. Kimse ona Gülen'le ilişkisi ya da Türkiye'deki darbeyle ilgili soru sormamış. Enes Kanter aslında şarlatanlık yapıyor. 'İnsan hakları savunucusuyum' diyor. Hem tarikat üyesi olup hem insan hakları savunucusu olamazsın."

"FETÖ'NÜN SİLAHLARININ SURİYE'YE GİTTİĞİ KONUŞULUYOR"

Amsterdam, FETÖ'nün silah ticareti işine de bulaştığını tahmin ettiklerini belirterek, "Silah firmalarıyla ilişki neden? Birçok araştırma onların silahlarının Suriye'ye gittiği görüşünde. Bunu Gülen Örgütü'nün ana yöneticileri yapıyor. Ekibimiz tarafından bunlar tekrar değerlendirilip analiz edilecek" dedi.