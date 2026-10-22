Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Houston Rockets, Dallas Mavericks'i 128-110 yendi; Şengün 23 sayı 10 ribaundla oynadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Houston Rockets, NBA normal sezon açılışında evinde Dallas Mavericks'i 128-110 mağlup etti. Alperen Şengün 30 dakikada 23 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle oynayarak galibiyete katkı verdi.

NBA'de Houston Rockets konuk ettiği Dallas Mavericks'i 128-110 mağlup etti. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 23 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 11 karşılaşmayla devam etti. Houston Rockets evinde karşılaştığı Dallas Mavericks'i 128-110'luk skorla mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 30 dakika parkede kalırken, 23 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle oynadı. Takımda Kevin Durant ile Jabari Smith de 30'şar sayı kaydetti.

Dallas'ta ise Cooper Flagg 32 sayı, Marcus Sasser 17 sayı ve Kyrie Irving de 15 sayıyla mücadele etti. Milli basketbolcu Tarık Biberovic sakatlığından dolayı forma giymedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Washington Wizards: 128 - Milwaukee Bucks: 116

Orlando Magic: 125 - Atlanta Hawks: 132

Toronto Raptors: 135 - Chicago Bulls: 92

Brooklyn Nets: 103 - Charlotte Hornets: 110

Miami Heat: 106 - Minnesota Timberwolves: 131

New Orleans Pelicans: 120 - Indiana Pacers: 123

Memphis Grizzlies: 123 - Utah Jazz: 103

Houston Rockets: 128 - Dallas Mavericks: 110

Portland Trail Blazers: 124 - Phoenix Suns: 83

Los Angeles Lakers: 127 - Golden State Warriors: 105

Los Angeles Clippers: 121 - Sacramento Kings: 96

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 58 sitede yayınlandı.
ABD'den Suudi Arabistan için kritik karar! Ülkedeki personele talimat verildi

ABD, ülkedeki personeline talimat verdi! "Terk edin"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adriana Lima’nın son görüntüsü korkuttu! 80 kilodan 45 kiloya düştü

Ünlü modelin son görüntüsü korkuttu! 45 kiloya düştü
Babasının mal paylaşımına tepki gösterdi: Çalışmak istemiyorum, bana daha çok ver

Mal paylaşımında ortalık karıştı! Kızının talebi şaşkına çevirdi
Okulda kan donduran olay! 16 yaşındaki öğrenci öğretmenine baltayla saldırdı

Okulda dehşet anları! 16 yaşındaki çocuk öğretmene baltayla saldırdı
Fon krizinde kritik karar! İlk 5 madde Meclis'ten geçti

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren karar! Meclis'te ilk adım atıldı
Bu halini unutun! Eren Elmalı'nın yeni imajını görenler milli yıldızı tanıyamadı

Bu saçları unutun! Yeni imajını görenler milli yıldızı tanıyamadı
Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler

Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler
Somer Şef’ten ayrılık sonrası dikkat çeken paylaşım: Sonunda üç şey önemli

Nişanlısı “Aldatıldım” demişti: Somer Şef’ten “yazgı” paylaşımı