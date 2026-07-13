Hindistan'da otobüs kazasında 6 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde iki otobüsün çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken soruşturma başlatıldı.
Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde iki otobüsün çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Hindustan Times gazetesinin polis açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Tamil Nadu'ya bağlı Madurai bölgesinde iki otobüs çarpıştı.
6 kişinin yaşamını yitirdiği kazada, 7'si ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı.
Yaralılar tedavi görmek üzere hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.???????
Kaynak: AA / Bekir Aydoğan