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Hindistan'da otobüs kazasında 6 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

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Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde iki otobüsün çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken soruşturma başlatıldı.

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde iki otobüsün çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Hindustan Times gazetesinin polis açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Tamil Nadu'ya bağlı Madurai bölgesinde iki otobüs çarpıştı.

6 kişinin yaşamını yitirdiği kazada, 7'si ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı.

Yaralılar tedavi görmek üzere hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.???????

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
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