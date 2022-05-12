Heykeli dikilse yeridir! İtalya Kupası'nda finalin tüm kaderini Hakan Çalhanoğlu değiştirdi
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Inter, İtalya Kupası finalinde normal süresi 2-2 biten maçta Juventus'u uzatmalarda 4-2 yendi ve 8. kez kupayı kazandı. Mücadelede Juventus, 2-1 öndeyken milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu penaltıdan skora dengeyi getiren golü kaydederek, Inter adına maçın kilit isimlerinden biri oldu.
İtalya Kupası finalinde Juventus ile Inter, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten maçın uzatmalarında Inter, Juventus'u 4-2 yendi ve 8. kez mutlu sona ulaştı.
HAKAN'DAN HAYAT VEREN GOL
Inter ilk yarıyı Barella'nın golüyle önde kapatırken ikinci yarı adeta heyecan fırtınası şeklinde geçti. 50'de Alex Sandro, 52'de Vlahovic'in golleriyle bir anda öne geçen Juventus'a dur diyen isim 80'de penaltıdan Hakan Çalhanoğlu oldu ve mücadele uzatmalara gitti.
2010-2011 YILINDAN SONRA İLK KEZ KUPAYI ALDILAR
Uzatmalarda Inter, 98'de Perisic'in penaltı golüyle Juventus'un gardını iyice düşürürken Hırvat oyuncu 102'de ağır darbeyi indirdi ve 4-2'lik skorla kupayı Inter'e getirdi. Böylelikle Inter, 2010-2011 sezonundan sonra ilk kez İtalya Kupası'na uzandı ve toplamda 8. kez İtalya Kupası'nı müzesine götürmüş oldu.