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Herkes şaşırdı! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mata maçın başında oyundan çıktı

Spor Haberleri

Mertens'in yokluğunda Kasımpaşa karşısında sahaya sürülen tecrübeli yıldız Juan Mata, sakatlandığını işaret edip 22'inci dakikada oyundan çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da sahaya sürülen ilk 11 herkesi şaşırttı. 36 yaşındaki futbolcu Juan Mata, Mertens'in yokluğunda hücumun merkezine yerleştirildi.

Herkes şaşırdı! Galatasaray'da yıldız futbolcu maçın başında oyundan alındıGörüntü: beIN Sports

İLK YARIYI TAMAMLAYAMADI

Tecrübeli futbolcu ilk yarıyı tamamlayamadan oyundan alındı. Sakatlandığını kenara işaret eden Juan Mata, yerini Milot Rashica'ya bıraktı.

ZANİOLO YEDEKTE

Yeni transfer Nicolo Zaniolo'nun, Juan Mata'nın yerine oyuna girmesi beklendi ancak Okan Buruk Rashica'yı sahaya sürdü.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Okan Buruk Juan Mata Spor Haberler

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