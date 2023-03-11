Herkes şaşırdı! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mata maçın başında oyundan çıktı
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Mertens'in yokluğunda Kasımpaşa karşısında sahaya sürülen tecrübeli yıldız Juan Mata, sakatlandığını işaret edip 22'inci dakikada oyundan çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da sahaya sürülen ilk 11 herkesi şaşırttı. 36 yaşındaki futbolcu Juan Mata, Mertens'in yokluğunda hücumun merkezine yerleştirildi.
İLK YARIYI TAMAMLAYAMADI
Tecrübeli futbolcu ilk yarıyı tamamlayamadan oyundan alındı. Sakatlandığını kenara işaret eden Juan Mata, yerini Milot Rashica'ya bıraktı.
ZANİOLO YEDEKTE
Yeni transfer Nicolo Zaniolo'nun, Juan Mata'nın yerine oyuna girmesi beklendi ancak Okan Buruk Rashica'yı sahaya sürdü.