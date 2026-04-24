Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig

Play-off ve play-out etaplarında 7. hafta maçları oynanacak

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de play-off ve play-out etaplarına 7. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre haftanın maçlarının programı şöyle:

Play-off

Yarın:

17.00 Beşiktaş - Altınpost Giresunspor (Süleyman Seba)

26 Nisan Pazar:

16.00 Spor Toto - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

17.00 Nilüfer Belediyespor - İstanbul Gençlik (Üçevler)

Play-out

26 Nisan Pazar:

16.00 Mihalıççık Belediyespor - Beykoz Belediyespor (Porsuk)

Öte yandan 26 Nisan Pazar günü oynanması planlanan Güneysuspor-Köyceğiz Belediyespor maçı, Köyceğiz ekibinin federasyona "başvurusuyla" iptal edildi.

