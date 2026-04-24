Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig
Play-off ve play-out etaplarında 7. hafta maçları oynanacak
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de play-off ve play-out etaplarına 7. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre haftanın maçlarının programı şöyle:
Play-off
Yarın:
17.00 Beşiktaş - Altınpost Giresunspor (Süleyman Seba)
26 Nisan Pazar:
16.00 Spor Toto - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
17.00 Nilüfer Belediyespor - İstanbul Gençlik (Üçevler)
Play-out
26 Nisan Pazar:
16.00 Mihalıççık Belediyespor - Beykoz Belediyespor (Porsuk)
Öte yandan 26 Nisan Pazar günü oynanması planlanan Güneysuspor-Köyceğiz Belediyespor maçı, Köyceğiz ekibinin federasyona "başvurusuyla" iptal edildi.