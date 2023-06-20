Hatayspor, Trendyol Yemek ile forma sponsorluğu anlaşması imzaladı

3 aydır birçok oyuncu izlediğini ve transfer görüşmeleri yürüttüğünü kaydeden Demirel, "29 Haziran'da Riva'da toplanacağız. Federasyonumuz ve bakanlığımız bize çok destek veriyor. Elimizde 15-16 tane futbolcumuz var. Birçok oyuncumuz ayrılmak durumunda kaldı. Son 3 ayda çok oyuncu izledim, çok fazla oyuncuyla görüştüm. Neticesinde bir yerlere gelmeye başladık. Bulduğum oyuncularla ilgili başkanlarımıza rapor verdim. Onlar da ellerinden gelen desteği vermeye çalışıyor. 29 Haziran'a kadar yeni transferlerimi yaparsak, onları da aramıza alarak bir sonraki sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Tabii ki hayallerim var ama şu anki hayalim, Hatayspor'un ayağa kalkıp mücadele etmesi. Bunun için elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.

Türkiye - Galler maçı sizce nasıl sonuçlanır? — Haberler.com (@Haberler) June 19, 2023