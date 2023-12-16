Hasan Arat: Beşiktaş taraftarı umutsuz olmasın, hep beraber ayağa kalkacağız

Beşiktaş Kulübü'nün 2023 yılı 3'üncü olağan divan kurulu toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştiriliyor. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, toplantıda açıklamalarda bulundu.

3 Aralık'ta kulüp tarihinin en çok katılım sağlanarak gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçildiğini aktaran Hasan Arat, "Tarihimizin en çok katılım sağlanan seçimini geride bıraktık. Tüm Türkiye'ye demokrasi dersi verdik. Seçime 12 bin 157 kişi oy kullanmaya geldi. Yaşanan yoğunluk sebebiyle 2 bine yakın kişi oy kullanamadı. Bu seçim Akatlar'daki son seçimimizdi. Bundan sonraki Divan Toplantılarımız da en nezih ortamlarda, Beşiktaş'a yakışır şekilde yapılacak. Türk futbol tarihinde ilk kez başkan adaylarının taraftarları birlikte tezahürat yaptı. Camiamız kenetlendi. Beşiktaş'ın kaybedecek 1 günü daha yoktur dedim. Seçime kadar 103 gün daha kaybettik. Seçimden sonra kulübümüzde devir teslim süreci yaşanmadı. Burası 120 yıllık kulüp. Bu işin bir nezaketi vardır. Her şeyden önce burası kimsenin şahsi şirketi değildir. Biz hukukumuzun çiğnendiği, keyfi yönetimlere son verdik. Bir yandan kurumsallaşacağız bir yandan da başarılı olacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Divan kurulu toplantılarına katılımın daha fazla olması gerektiğini belirten Hasan Arat, "Bizim 4 binin üzerinde Divan üyemiz bulunuyor. Bugün buradaki sayı çok az. Gelip olanı biteni takip etmeniz gerekiyor. Biz yönetimimiz sürecinde şeffaf olacağız. Denetim kurulumuz istediği her kalemi denetleyebilir, şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşır" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI UMUTSUZ OLMASIN. HEP BERABER AYAĞA KALKACAĞIZ"

Başkan seçilmelerinin arından hemen çalışmalara başladıklarını ifade eden Arat, "Biz büyük bir camiayız. Beşiktaş taraftarı umutsuz olmasın. Hep beraber ayağa kalkacağız. Başarılı günlerimize geri döneceğiz. Camia olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam etmeliyiz. Bu kulübe adım attığımdan itibaren 46 yıl geçti. Bugün ilk defa Divan Kurulu toplantımıza başkan olarak iştirak etmek nasip olduğu için çok mutluyum. Hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"GEREKEN TAKVİYELERİ YAPACAĞIMIZDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Devre arası transfer döneminde futbol takımına gerekli takviyelerin yapılacağına dikkat çeken Hasan Arat, "Futbol şubesinin ivedilikle başarı odaklı yapılanmaya gideceğini dile getiren Hasan Arat, "Futbol kadro dışı kararları etkili olmuştur. Karardan etkilenen oyuncularımız bizimle iletişime geçtiler. Gereğinin yapılacağı konusunda hem fikir olduk. Beşiktaş kulübünün büyüklüğü hafife alınmaz. Ara transferde gereken takviyeleri yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"GEÇTİĞİMİZ YIL OYUNCUMUZ JOSEF DE SOUZA, ANKARA'DA O STADYUMDA YAŞADIKLARI SONRASI HAKEMİ KORUMAYA ÇALIŞTIĞI İÇİN FEDERASYON TARAFINDAN CEZA ALMIŞTI"

Ankaragücü - Rizespor maçının ardından karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirten Arat, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl oyuncumuz Josef de Souza, Ankara'da o stadyumda yaşadıkları sonrası hakemi korumaya çalıştığı için federasyon tarafından ceza almıştı. Ne kadar enteresan değil mi? Söylediklerini yaşadık. Biz camia olarak Halil Umut Meler'e tekrar geçmiş olsun diyoruz. Yaşananları kınıyoruz ve gereğinin yapılmasının da takipçisi olacağız."

"100'ÜNCÜ YILA ÖZEL BEŞİKTAŞ FORMASINI YAKINDA TANITACAĞIZ"

100'üncü yıl formalarında sona gelindiğini belirten Başkan Arat, "Beşiktaş'a yakışır 100. Yıl formasının çalışmalarında sona gelindi. 100'üncü yıla özel Beşiktaş formasını yakında tanıtacağız" diye konuştu.

Başkan Arat, Anıtkabir'e planlanan ziyaret hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "23 Aralık'ta isteyen tüm taraftarlarımız ile birlikte Anıtkabir'e gideceğiz. Herkesin katılımlarını bekliyorum. En büyük Beşiktaşlı olan Mustafa Kemal Atatürk'ü kabri başında ziyaret edeceğiz."