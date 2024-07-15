Üye Girişi
Haberler

Harry Kane, EURO 2024 finalinde kupasız kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kariyeri boyunca kupa kazanma başarısı gösteremeyen İngiliz futbolcu Harry Kane, EURO 2024 finalinde İngiltere'nin İspanya'ya 2-1 mağlup olmasıyla bir sezonu daha kupasız kapattı.

Kariyeri boyunca oynadığı takımlarda kupa kazanma başarısı gösteremeyen İngiliz futbolcu Harry Kane, EURO 2024 finalinde İngiltere'nin İspanya'ya 2-1 mağlup olmasıyla birlikte bir sezonu daha kupasız kapattı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İspanya'ya 2-1 yenilen İngiltere'de forvet oyuncusu Harry Kane, kariyerinde hiç kupa kazanamamanın hayal kırıklığını yaşıyor. Dünya futbolunun en golcü isimlerinden biri olmasına rağmen kariyerinde kupası bulunmayan Kane, EURO 2024 finalinde de mutlu sona ulaşamadı. 30 yaşındaki İngiliz futbolcu, profesyonel kariyerindeki 14. sezonunda da kupa hasretine son veremedi.

6. kez finalde kaybetti

Kariyerinde uzun yıllar Tottenham forması giyen ve geçen sezon başında Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Harry Kane, kulüp takımları ve milli takımla çıktığı 6 finali de kaybetti. İngiliz futbolcu, Tottenham ile 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini ve 2 kez de İngiltere Lig kupası finali kaybetti. 2023-2024 sezonu başında Bayern Münih'e imza atan Kane, Alman ekibiyle Almanya Süper Kupası finalinde mutlu sona ulaşamadı. Ayrıca Kane geldikten sonra Bayern Münih, Bayer Leverkusen'in şampiyon olmasıyla Bundesliga'daki 11 yıllık şampiyonluk serisini de kaybetti. 30 yaşındaki futbolcu, İngiltere Milli Takımı'yla ise EURO 2020 ve EURO 2024 finallerini kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Harry Kane İspanya Spor Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz

 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi

Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi

 EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

Bakmadan Geçme

Kabine Toplantısı Gündemi 16 Temmuz: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşı ne kadar? Aşure Günü neler oldu, önemi nedir? Aşure Günü'nün fazileti nedir, neden kutlanır? BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 15 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (15 Temmuz) Dolar ne kadar oldu? Sela ne zaman okunur, anlamı nedir? Sela nedir, Türkçe anlamı ne demek? 15 Temmuz'da sela okunacak mı? 15 Temmuz'da sela saat kaçta, nerede okunacak? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı gündemi nedir? YKS ne zaman açıklanacak 2024? TYT- AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları sorgulama ekranı! KPSS ALAN SINAV TARİHLERİ 2024! KPSS Alan Bilgisi 1. 2. ve 3. oturumlar ne zaman, saat kaçta başlıyor? KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanıyor? MasterChef'te ana kadroya giren 4. isim kim olacak? MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 15 Temmuz TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? Sandık Kokusu Gülnaz kim? Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında? 15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı? Borsa 15 Temmuz'dan sonra ne zaman açılacak? 15 Temmuz'da sağlık ocağı kapalı mı, açık mı? 15 Temmuz hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? 15 Temmuz'da eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane nerede?
CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan

CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title