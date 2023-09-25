Hangzhou Asya Oyunları Açılış Töreni Dijital İnovasyonla İnsan Zarafetini Buluşturdu

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı (IOC) Thomas Bach, Hangzhou Asya Oyunları açılış töreninde dijital inovasyonla insan zarafetinin mükemmel bir kombinasyonunu gördüğünü söyledi. Açılış töreninde Hangzhou kentinin antik tarihi dijital inovasyon yoluyla gösterildi ve teknik inovasyonlar kullanıldı.

Hangzhou Asya Oyunları'nın açılış töreni esnasında Hangzhou Olimpik Spor Merkezi Stadyumu görülüyor, 23 Eylül 2023. (Fotoğraf: Cheng Tingting/Xinhua)

HANGZHOU, 25 Eylül (Xinhua) -- Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı (IOC) Thomas Bach, dijital inovasyonla insan zarafetinin mükemmel bir kombinasyonu olarak nitelediği Hangzhou Asya Oyunları açılış töreninden övgüyle söz etti.

Bach, lotus şeklindeki Hangzhou Olimpik Spor Merkezi Stadyumu'nda Cumartesi akşamı düzenlenen açılış törenini 80.000 kişiyle birlikte izledi. İki saat süren törende dijital inovasyon yoluyla Hangzhou kentinin antik tarihi gösterildi. Olimpiyat yüzme şampiyonu Wang Shun ile birlikte olimpiyat ateşini yakan bir dijital meşale taşıyıcının da aralarında bulunduğu teknik inovasyonların kullanıldığı tören, Hangzhou kentinin Çin'in teknoloji sektörünün merkezi olduğunu vurguladı.

IOC Başkanı, Pazar günü resmi IOC internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Açılış töreni, dijital inovasyonla insan zarafetinin mükemmel bir kombinasyonuydu. Çin'i bu ilham verici etkinlikten ötürü kutluyorum" dedi.

Hangzhou Asya Oyunları'nın açılış töreni sırasında Hangzhou Olimpik Spor Merkezi Stadyumu'na giriş yapan Çin heyeti. (Fotoğraf: Wan Xiang/Xinhua)

40 spor dalı ve 481 etkinlik içeren 19. Asya Oyunları'na 45 ülke ve bölgeden yaklaşık 12.500 sporcu katılıyor.

Bach, Cumartesi günü Sporcu Köyü'nde yaptığı açıklamada, "Asya Oyunları yeni standartlar belirleyecek. Birçok yeni spor göreceğiz. Çin ve Hangzhou'nun dijital uzmanlığından, özellikle Alibaba'nın genel merkezinin sunduğu imkanlardan faydalanan bir organizasyon deneyimi yaşayacağız" ifadesini kullandı.

IOC başkanı, "Karbon ayak izini azaltmaya ve kapsamlı atık yönetimine odaklanan, sürdürülebilir şekilde organize edilmiş oyunlar izleyeceğiz. Genel itibarıyla sporcuların keyif alacağı bir etkinlik olacak" dedi.