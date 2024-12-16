Hamza Akman, Galatasaray'ın efsanesine öğrenci oldu
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray altyapısında yetişen Hamza Akman'ı kadrosuna kattı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Hamza Akman, Eyüpspor ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray altyapısında yetişen Hamza Akman'ı renklerine bağladığını açıkladı. Eyüpspor, Hamza Akman ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.
Hamza Akman'ın yeni takımı Eyüpspor oldu. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon başında, altyapısından yetiştiği Galatasaray'dan Sönderjyske'ye Transfer olmuştu.
Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor'a Hoş Geldin Hamza Akman! ikas Eyüpspor'umuz, Hamza Akman ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardı. Hamza Akman'a 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.