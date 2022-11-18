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Hale bak! Türkiye düşmanlığı yapan FETÖ beslemesi Enes Kanter'i "En değerli vatansever" seçtiler

Spor Haberleri

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu basketbolcu Enes Kanter, ABD'de yayın yapan Fox kanalı tarafından "ABD'nin en değerli vatanseveri" seçildi.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu basketbolcu Enes Kanter'e ABD'de Cumhuriyetçilerin kanalı Fox tarafından ödül verildi.

ABD'de yayın yapan Fox, FETÖ'cü Enes Kanter'e "ABD'nin En Değerli Vatanseveri" ödülünü verdi. Gecede sahneye skandal ifadelerle çağrılan Kanter için, "Türkiye'yi ve Erdoğan'ı eleştirdiği için tehdit edilen Enes Kanter, Çin'i de korkusuzca eleştirdi. Cesur ve açık sözlü birisi. Soy adını "Özgürlük" olarak değiştirdi." denildi.

Hale bak! Türkiye düşmanlığı yapan FETÖ beslemesini 'En değerli vatansever' seçtiler

FETÖ'cü Enes Kanter, Çin'e karşı aşırı söylemleri nedeniyle NBA'den kovulmuştu. Kanter'in Çin'e yönelik ağır ifadeleri o dönem takım arkadaşı olan dünyaca ünlü basketbolcu Lebron James'i de rahatsız etmişti.

Hale bak! Türkiye düşmanlığı yapan FETÖ beslemesini 'En değerli vatansever' seçtiler

Türkiye'nin Yunanistan ile gerilim yaşadığı dönemde Yunanistan'a giden Enes Kanter, Yunan bayrağı ile fotoğraf çektirip Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşmıştı. İngilizce "Merhaba Yunanistan" notu düştüğü fotoğraflara Kanter, kalp ve Yunanistan bayrağı emojisi de ekledi.

Hale bak! Türkiye düşmanlığı yapan FETÖ beslemesini 'En değerli vatansever' seçtiler

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Murat Kılıç:

Erdoğan düşmanları neden yorum yapmıyorsunuz. Sizi öne alalım

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Hasan:

kimin dost kimin düşman olduğu biliyoruz artık bunlara bakıp siz bizim dostumuzsunuz diyip kendimizi kandırmayalım düşmana düşman gibi dosta dost gibi davranalım onlar böyle yapıyor.

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